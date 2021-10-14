ФОТО | Психолог рассказала о влиянии цветов в интерьере на настроение
Но с точки зрения астрологии важно понимать, что каждая планета несет свои вибрацию и цвет, и ее влияние на жизнь человека можно увидеть и с точки зрения преобладающих оттенков в интерьере или одежде.
Начнем с красного: цвет Марса, активности и решительности, психологически часто он характеризуется как агрессивный, ассоциируется с жестокостью и угрозами. Все же не рекомендуется длительное пребывание в подобных помещениях и рассматривание оттенков красного, так как он может вызвать перевозбуждение психики.
Но в умеренных количествах он способен вселить веру в завтрашний день и уверенность в своих силах, добавить смелости и целеустремленности. Пусть это будут яркие элементы, а не основной цвет, чтобы избежать отрицательных последствий, которые могут быть связаны и с воспалениями в том числе.
Оранжевый цвет имеет в себе вкрапления энергий Марса, Юпитера и Солнца и сам по себе является более благоприятным и менее возбуждающим. Он заряжает энергией, вселяет оптимизм, но не повышает артериальное давление, как красный. Много энергии в домашней обстановке будет мешать расслабиться и отдохнуть.
Одним из самых комфортных для восприятия цветов является желтый, если это не яркий канареечный, а благородный, с элементами золотистого и оттенками, близкими к коричневому. Этот цвет в интерьере поможет улучшить память и концентрацию внимания, избавиться от депрессивных настроений и уныния, он создает веселое и приподнятое настроение, способствует творческой деятельности.
Часто его используют при работе с малышами, но во всем следует соблюдать умеренность и не переборщить.
Самой неблагоприятной планетой по многим показателям считается Сатурн, энергии которого проявляются через препятствия и задержки. Цвета этого управителя — черный, синий, темно-коричневый, иногда к ним относят также фиолетовый. В обстановке такие оттенки создают напряжение и привносят ощущение тяжести. Не рекомендуется использовать этот цвет в качестве основного в интерьере, если предполагается творческая деятельность.
Черный тон несет смысловую нагрузку отчаяния и пустоты. С одной стороны, он является символом силы, уверенности и богатства, но в минуты уныния может усугубить психическое состояние, особенно если не разбавлен светлыми или яркими элементами.
Коричневый светлый оттенок ассоциируется со стабильностью и трудолюбием, преданностью своему делу. Однако этот оттенок может восприниматься как неуверенность и сомнение. Коричневый цвет нравится жизнерадостным людям, но может добавить неуверенности и сомнений.
Белый цвет, напротив, объединяет в себе положительные ассоциации. Вибрации открытости, честности и благородства, часто люди привносят в него свой особенный смысл, но всегда он наделяется значением чистоты и оптимизма. Луна, цветом которой является белый, молочный и его оттенки, считается показателем эмоционального состояния и ощущения внутреннего счастья, олицетворяет материнские энергии.
Зеленый цвет — цвет Меркурия, покровителя бизнеса, коммуникаций и информации. И с точки зрения влияния на настрой человека он предпочтителен для реалистов, которые спокойно принимают решения. Как символ трансформации и возрождения он может использоваться с целью релаксации и устранения негативных установок.
Важно отметить, что слишком яркие, кричащие оттенки быстро утомляют и раздражают нервную систему, спокойные же, наоборот, — помогают восстановить силы.
Голубой и розовый вызывают ощущения прохлады, дарят легкость и нежность. Помогают расслабиться, также эффективны при проблемах со сном. И эти оттенки не имеют противопоказаний, как другие.
Модные тренды, которые начинают преобладать в тот или иной период, не могут учитывать темперамент человека. Поэтому стоит прежде всего опираться на собственные ощущения. Более того, в разные моменты жизни будут преобладать разные предпочтения в цвете. Но помните, что цветотерапия как инструмент может облегчить и улучшить вашу жизнь.