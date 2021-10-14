ФОТО | Психолог рассказала о влиянии цветов в интерьере на настроение

Но с точки зрения астрологии важно понимать, что каждая планета несет свои вибрацию и цвет, и ее влияние на жизнь человека можно увидеть и с точки зрения преобладающих оттенков в интерьере или одежде.

Начнем с красного: цвет Марса, активности и решительности, психологически часто он характеризуется как агрессивный, ассоциируется с жестокостью и угрозами. Все же не рекомендуется длительное пребывание в подобных помещениях и рассматривание оттенков красного, так как он может вызвать перевозбуждение психики.

Но в умеренных количествах он способен вселить веру в завтрашний день и уверенность в своих силах, добавить смелости и целеустремленности. Пусть это будут яркие элементы, а не основной цвет, чтобы избежать отрицательных последствий, которые могут быть связаны и с воспалениями в том числе.

Оранжевый цвет имеет в себе вкрапления энергий Марса, Юпитера и Солнца и сам по себе является более благоприятным и менее возбуждающим. Он заряжает энергией, вселяет оптимизм, но не повышает артериальное давление, как красный. Много энергии в домашней обстановке будет мешать расслабиться и отдохнуть.

Одним из самых комфортных для восприятия цветов является желтый, если это не яркий канареечный, а благородный, с элементами золотистого и оттенками, близкими к коричневому. Этот цвет в интерьере поможет улучшить память и концентрацию внимания, избавиться от депрессивных настроений и уныния, он создает веселое и приподнятое настроение, способствует творческой деятельности.

Часто его используют при работе с малышами, но во всем следует соблюдать умеренность и не переборщить.

Самой неблагоприятной планетой по многим показателям считается Сатурн, энергии которого проявляются через препятствия и задержки. Цвета этого управителя — черный, синий, темно-коричневый, иногда к ним относят также фиолетовый. В обстановке такие оттенки создают напряжение и привносят ощущение тяжести. Не рекомендуется использовать этот цвет в качестве основного в интерьере, если предполагается творческая деятельность.