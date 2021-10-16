Ремонт превратил жизнь соседей в ад: 18 дыр в потолке, 2 затопления, 3 коротких замыкания и грязная лестница

В связи с текущей ситуацией на рынке недвижимости часто бывает крайне сложно найти хороших мастеров, а все проекты пытаются завершить как можно скорее. В итоге может случиться так, что поспешность, халатность или неопытность причинят соседям реальный ущерб и побеспокоят жителей всего дома.

“В данном случае целью строителей было закрепить напольное покрытие квартиры шурупами и дюбелями, чтобы пол больше не скрипел. Строители думали, что сверлят в полости бетонных панелей, но на самом деле они достигли гостиной квартиры этажом ниже, потолок которой стал выглядеть, словно там кто-то стрелял из пулемета”, — сказала руководителя группы имущественного ущерба PZU Kindlustus Марге Хабакукк.

Причем позднее при общении с руководством квартирного товарищества выяснилось, что ремонтные работы в этой квартире доставили товариществу и соседям гораздо больше головной боли.

“Похоже, что работы велись в спешке или рабочие были не очень квалифицированными, поскольку за время работы строители дважды создавали затопления — в первом случае вода даже достигла первого этажа. Кроме того, произошло три коротких замыкания, в результате чего все 20 квартир в течение нескольких часов оставались без электричества”, — отметила Хабакукк. Кроме того, соседи жаловались, что подъезд постоянно грязный и строители за собой не убирают.

Строителей стоит выбирать тщательно