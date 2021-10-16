Подушки и одеяла: как выбрать лучшее решение для комфортного сна

Пуховые постельные принадлежности — как распознать хорошее качество?

Лучшие подушки и одеяла для многих — это пуховые. Они пушистые, легкие и приятно облегают тело. Натуральное сырье обеспечивает отличный тепловой комфорт. Пух бывает разный — поэтому важно знать, как распознать хорошее качество материала.

Пуховые подушки и одеяла должны быть мягкими и легкими. Качественный материал сочетает в себе дышащие и воздушные свойства, а также хорошо впитывает влагу. Однако в магазинах можно найти товары разного качества. В первую очередь следует обратить внимание на то, сколько пуха уходит на изделие. Он должен составлять минимум 80% продукта. Обычно у пользователей есть выбор из гусиного и утиного пуха. Первый более упругий и мягкий. Поэтому считается лучшей начинкой.

Чистый вес подушек и одеял может показать истинный состав наполнителя. Предполагается, что:

качественные круглогодичные одеяла с пуховым наполнением должны весить от 1 кг до 2 кг,

летние — 0,8 кг — 1,5 кг,

зимние — 1,3 кг — 3 кг,

подушки же не должны весить более 1,4 кг.



Имеет ли значение эластичность пуха?

Лучшие одеяла и пуховые подушки должны быть упругими и пушистыми. Достаточно даже легкого постукивания, чтобы вернуть им первоначальную форму. Это связано с естественной структурой пуха. Между нежными тонкими волокнами проходит воздух, благодаря чему наполнитель приобретает соответствующую эластичность. Здесь стоит отметить, что количество наполнителя не говорит о более высоком качестве. Пух должен находиться внутри чехла, чтобы он обладал должной эластичностью. Слишком много сырья в наволочке может сделать его слишком “уплотненным”.

Как правильно ухаживать за пуховым одеялом?

Поддержание надлежащих свойств пуховых подушек и одеял связано с правильным уходом. Пуховое сырье чувствительно к стирке, сушке и использованию моющих средств. Комплексную чистку лучше всего доверить профессиональной прачечной. Одеяло следует стирать не реже одного раза в два года, а подушки — не реже одного раза в шесть месяцев.