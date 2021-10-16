Как выбрать кухню, которая будет смотреться дорого, и не разориться: советы экспертов

Главное правило при выборе гаммы: простые открытые цвета зачастую удешевляют кухню. С акцентами стоит быть осторожнее: их можно использовать частично — в декоративных элементах, в виде окантовки или тонкой линии. А вот сложные оттенки не утрачивают актуальность: они добавляют в интерьер изюминку. Для оформления кухни можно выбрать ненасыщенный темно-синий оттенок или сложный темно-зеленый, изумрудный, а бежевые и серые оттенки особенно гармонично сочетаются с текстурой дерева.

Сегодня не существует четких рамок в следовании тому или иному стилю — в моде самобытность, оригинальность и персонализация.

Чтобы дизайн кухни отвечал всем актуальным тенденциям, важно тренировать насмотренность и вдохновляться гармоничными примерами. Отдавайте предпочтение интерьерам, которые вызывают отклик, но не забывайте про функциональность — пространство должно быть не только красивым, но и практичным.

Если говорить о дереве, не стоит выбирать открытые сучковатые и полосатые текстуры. Они сильно удешевляют внешний вид. Обратите внимание на сложные, практически однотонные темно-шоколадные оттенки. Из светлых можно взять ненасыщенные буковые или дубовые текстуры без желтизны.

Пленка, пластик или ЛДСП с оригинальной имитацией тоже смотрятся выигрышно. Помимо текстур и материалов кухня может стать дороже за счет рельефных поверхностей — перфорации или красивых вертикальных декоративных элементов.

Кухня — помещение с повышенными влажностью и температурой. Если вы подберете неподходящий материал, который быстро потеряет товарный вид, пространство точно не будет выглядеть стильно. При этом совсем необязательно отдавать предпочтение премиальным материалам: для создания эффектной кухни вы можете выбрать фасады с интересными фактурами — отделку под камень или металл.

Спешим вас обрадовать: вы можете обустроить кухню, которая будет смотреться роскошно, и не потратить лишнего. Вместе с дизайнером Евгенией Ревиной рассказываем, как спроектировать кухню, которая будет выглядеть дорого и стильно, при этом не разориться и не проиграть в качестве.

Наполнение вашей кухни напрямую зависит от ваших привычек: насколько часто вы готовите, едите дома, принимаете гостей. Если вы много готовите, то помимо удобного набора ящиков необходимо обратить внимание на мойку и смеситель: мойка должна быть глубокой, удобного размера, с широкой базой, а смеситель — высоким с выдвижным изливом. Вытяжку советуем выбирать мощную — чтобы никакие запахи не наполняли комнаты квартиры.

Перед началом проектирования в первую очередь нужно замерить помещение. Первичный замер можно сделать самостоятельно: измерить стены, ширину и высоту, дверные и оконные проемы, отметить расположение подведения источников питания (розетки), подводки воды и водоотведения, при наличии — отметить газовые трубы, воздуховоды, вентиляцию.

Грамотное расположение мебели и других предметов на кухне — это один из важнейших пунктов при оформлении пространства. Ошибки и ляпы не только удешевляют внешний вид: прежде всего, они делают кухню неудобной в использовании. Если вы не предусмотрите достаточное количество мест хранения, создадите неудобный рабочий треугольник или проходы окажутся слишком узкими, пространство получится максимально непрактичным — для кухни это недопустимо.

Также не стоит забывать, что белый цвет считается одним из самых выигрышных оттенков для оформления кухни: он визуально расширяет пространство и увеличивает освещенность комнаты.

При ограниченном бюджете стоит отдать предпочтение гармоничным сочетаниям, которые будут актуальны на протяжении многих лет: белому, серому или бежевому оттенкам. Помните, что спокойный базовый интерьер всегда можно будет дополнить яркими акцентами, меняя их в зависимости от вашего настроения или ориентируясь на последние тенденции.

В 2021 году возросла актуальность эковещей и усилилось стремление быть ближе к природе. В трендах лидирующие позиции заняли спокойная палитра природных оттенков и натуральных материалов: серый, бежевый, а также глубокие оттенки зеленого. Для более ярких экспериментов можно выбрать глубокий синий, серый, зеленый или красный.

Если говорить об отдельно стоящей мебели, здесь также все решают ваши привычки. Любите принимать гостей? Хорошо продумайте обеденную группу. Пусть стол будет раздвижным (если позволяет площадь), а стулья — удобными.

Не готовите и не едите дома? Возможно, вам хватит барной стойки. В этом случае обратите внимание на высоту стойки и стульев. Если площадь вашей квартиры маленькая и вы иногда работаете за столом на кухне, подберите себе удобное полукресло: вряд ли вам будет комфортно работать на табурете или жестком стуле.

Аксессуары могут сделать пространство уникальным, а могут свести на нет все попытки сделать кухню стильной и дорогой. Тщательно подбирайте ручки: в современных интерьерах модно делать круглые ручки-кнопки — они отлично сочетаются с фасадами сложных оттенков.

Важно обратить внимание и на аксессуары на столешнице — подставки, диспенсеры, держатели и штанги. Обилие мелочей и предметов на кухонной поверхности убьет весь дизайн. Если кухня насыщенная, с обилием деталей или имеется яркий необычный фартук, с рабочей поверхности нужно все убирать — кухня без мелочей выглядит гораздо чище и элегантнее.

Открытое хранение половников, лопаток и столовых приборов подойдет для интерьеров в стилях лофт и скандинавский. В любом другом случае мы советуем убирать все эти предметы в шкафы кухонного гарнитура.

Современная фурнитура станет украшением на любой кухне. Особое внимание уделите ручкам — они способны преобразить вид даже бюджетной мебели. Также сделайте отдельный акцент на использовании подъемных механизмов — это решение позволит вам с легкостью открывать дверцы мебели, а при открытом ящике вы не будете ограничены в передвижении.

Из аксессуаров востребованы навесные рейлинговые системы в самых популярных цветах — универсальный хром и черный матовый, который всегда смотрится дорого.

Не забываем: важно и то, что внутри