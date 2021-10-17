17.10.2021, 16:30
ФОТО и ВИДЕО | Мужчина построил вращающийся дом, потому что его жена не могла определиться с видом из окна
(AP Photo/Radivoje Pavicic
72-летний изобретатель из небольшого городка в Боснии и Герцеговине Воин Кусич придумал и построил уникальный дом, способный вращаться вокруг своей оси, сообщает Delfi.lv со ссылкой на Reuters.
Мужчина устал от частых капризов своей жены, которую не устраивало расположение комнат. Дабы избежать ситуаций, когда приходится постоянно делать ремонт и перепланировки, глава семьи решился на необыкновенный проект: он придумал и создал дом, конструкция которого вращается вокруг своей оси.
По словам мужчины, перед началось стротельства он консультировался со строителями. Но когда они услышали его идею, то отказались от участия в проекте. Поэтому Кусичу пришлось строить дом самостоятельно и на это у него ушло аж шесть лет.
Для управления двигающимся зданием используются рычаг и кнопки. Дом способен совершать полный оборот с разной скоростью: от 22 секунд до суток.