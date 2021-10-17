ФОТО и ВИДЕО | Мужчина построил вращающийся дом, потому что его жена не могла определиться с видом из окна

Мужчина устал от частых капризов своей жены, которую не устраивало расположение комнат. Дабы избежать ситуаций, когда приходится постоянно делать ремонт и перепланировки, глава семьи решился на необыкновенный проект: он придумал и создал дом, конструкция которого вращается вокруг своей оси.

По словам мужчины, перед началось стротельства он консультировался со строителями. Но когда они услышали его идею, то отказались от участия в проекте. Поэтому Кусичу пришлось строить дом самостоятельно и на это у него ушло аж шесть лет.