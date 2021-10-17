За 10 лет жертвами краж со взломом стали 77 000 жителей Эстонии

В сентябре Turu-uuringute AS и G4S провели исследование на тему безопасности домов, из которого следует, что за последние 10 лет кражи со взломом были совершены в домах или на дачах почти 77 000 жителей Эстонии — это приблизительно равняется числу жителей Хааберсти или Кристийне.

Согласно результатам исследования, взлом в дом сопровождается серьезной эмоциональной травмой. Подавляющее большинство респондентов (77%), в чьи дома наведывались воры, отмечали, что причиненный моральный ущерб превосходил материальный, а 72% ответивших испытывали дискомфорт и не ощущали себя в безопасности еще долгое время после того, как в их доме или на даче была совершена кража со взломом.

У людей, ставших жертвами воров, существенно меняется отношение к кражам. Например, 65% людей, в чьих домах совершались кражи со взломом, не предполагали, что с их жильем может произойти нечто подобное, при этом повторения взлома после произошедшего боятся 68% жертв.

По словам главы северного региона службы Помощи жертвам Ольги Евдокимовой, для людей взлом сопровождается потерей чувства безопасности, и его восстановление — долгий процесс. “После кражи со взломом человек может испытывать страх и неуверенность, возможны расстройство сна и депрессия, человек может обвинять себя — это сильные реакции на стресс, сопутствующие травме. Зачастую человек на первый взгляд не связывает упадок настроения со взломом, но если не обращать на это внимания, то велика вероятность появления различных проблем с психическим здоровьем: например, посттравматического стрессового расстройства или панических атак”, — сказала Евдокимова.