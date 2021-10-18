18.10.2021, 13:30
ВИДЕО | Смотрите, как “бабушкину” хрущевку с малюсенькой кухней превратили в стильное жилище(1)
INMYROOM показывает, как Екатерина без дизайнера увеличила санузел, уместила всю технику на микрокухне 6 м² и предусмотрела кучу полезных решений в старой двушке. А еще круто спрятала двери, розетки и гладильную доску!
Стильную двухкомнатную квартиру 45 м² Екатерина оформила для сдачи в аренду. Получился уютный интерьер студии в скандинавском стиле, где увеличили санузел и организовали хранение и кабинет в спальне. Эта стильная двушка находится в старом хрущевском доме 1964 года постройки. Обязательно смотрите выпуск до конца, чтобы увидеть и подчеркнуть для себя интересные решения для интерьера и планировки своей квартиры.