18.10.2021, 16:10
Эксперт: цены на жилье могут немного снизиться
Pixabay
Предложений по недвижимости за последние два года стало на порядок меньше, что служит одним из факторов удорожания жилья. Однако к началу нового года на рынке недвижимости произойдет некоторая стабилизация, и цены могут немного упасть, рассказал в программе “Великолепная четверка” на Радио 4 сертифицированный оценщик Domus Kinnisvara Андрей Колуканов, комментируя нынешние высокие цены на рынке недвижимости.
Колуканов считает, что вероятность снижения цен существует, поскольку с начала этого года количество предложений по недвижимости начинает восстанавливаться, да и новых проектов становится чуть больше, передает rus.err.ee.
“К началу нового года объем предложений новых проектов, очевидно, увеличится. Сильного падения ценового параметра не предвидится, но некоторое снижение будет”, — предположил эксперт и добавил, что в связи с этим сейчас для продажи недвижимости идеальное время.
“А если говорить о покупателях, то процентные ставки при выдаче жилищных кредитов сейчас достаточно выгодные. И наоборот, в случае охлаждения рынка недвижимости жилищные кредиты могут подорожать”, — считает он.