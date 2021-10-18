Эксперт: цены на жилье могут немного снизиться

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Предложений по недвижимости за последние два года стало на порядок меньше, что служит одним из факторов удорожания жилья. Однако к началу нового года на рынке недвижимости произойдет некоторая стабилизация, и цены могут немного упасть, рассказал в программе “Великолепная четверка” на Радио 4 сертифицированный оценщик Domus Kinnisvara Андрей Колуканов, комментируя нынешние высокие цены на рынке недвижимости.