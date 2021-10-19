Прораб назвал 6 вещей, о которых часто забывают в начале ремонта, а зря

Чтобы избежать неприятностей, вместе с экспертом Евгением Шаминым INMYROOM решил рассказать о шести вещах, которые владельцы квартир упускают во время ремонта чаще всего. Учитесь на чужих ошибках и берите советы на вооружение.

Гидроизоляция в зоне душевой

На начальных этапах ремонта собственники часто забывают сделать гидроизоляцию в зоне душевой или вовсе не знают о необходимости этой процедуры. У невнимательности есть серьезные последствия: со временем возникают протечки, в комнате появляется плесень. Это происходит из-за того, что затирка выпадает, и под нее попадает вода. Жидкость копится, потом поднимается плитка, а вода может навредить не только вам, но и соседям.

Напоминание от эксперта: если вы собираете душевую кабину самостоятельно, обязательно нужно проклеить стыки гидроизоляционной лентой.

Гидроизоляция гипсокартона

Некоторые оформляют в санузле ниши из гипсокартона и также пренебрегают гидроизоляцией. Многим кажется, что в этом действии нет необходимости, ведь гипсокартон и так является влагостойким материалом. Однако не стоит забывать: хотя сам материал устойчив к воде, торцы гипсокартона не отличаются такими характеристиками, ведь они гипсовые. Когда на них попадает плиточный клей, торцы впитывают в себя влагу.

Звукоизоляция

Собственники часто верят застройщикам, которые убеждают, что в помещениях отлично выстроены стены, поэтому шум от соседей не будет слышен. А когда ремонт подходит к концу, становится ясно: в квартире практически отсутствует шумоизоляция. Не стоит игнорировать этот момент: Евгений настоятельно рекомендует сделать звукоизоляцию стен, пола и потолка хотя бы в спальне — тогда вы гарантированно обеспечите себе здоровый и крепкий сон.

Гигиенический душ и полотенцесушитель