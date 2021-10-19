Прораб назвал 6 вещей, о которых часто забывают в начале ремонта, а зря
Чтобы избежать неприятностей, вместе с экспертом Евгением Шаминым INMYROOM решил рассказать о шести вещах, которые владельцы квартир упускают во время ремонта чаще всего. Учитесь на чужих ошибках и берите советы на вооружение.
Гидроизоляция в зоне душевой
На начальных этапах ремонта собственники часто забывают сделать гидроизоляцию в зоне душевой или вовсе не знают о необходимости этой процедуры. У невнимательности есть серьезные последствия: со временем возникают протечки, в комнате появляется плесень. Это происходит из-за того, что затирка выпадает, и под нее попадает вода. Жидкость копится, потом поднимается плитка, а вода может навредить не только вам, но и соседям.
Напоминание от эксперта: если вы собираете душевую кабину самостоятельно, обязательно нужно проклеить стыки гидроизоляционной лентой.
Гидроизоляция гипсокартона
Некоторые оформляют в санузле ниши из гипсокартона и также пренебрегают гидроизоляцией. Многим кажется, что в этом действии нет необходимости, ведь гипсокартон и так является влагостойким материалом. Однако не стоит забывать: хотя сам материал устойчив к воде, торцы гипсокартона не отличаются такими характеристиками, ведь они гипсовые. Когда на них попадает плиточный клей, торцы впитывают в себя влагу.
Звукоизоляция
Собственники часто верят застройщикам, которые убеждают, что в помещениях отлично выстроены стены, поэтому шум от соседей не будет слышен. А когда ремонт подходит к концу, становится ясно: в квартире практически отсутствует шумоизоляция. Не стоит игнорировать этот момент: Евгений настоятельно рекомендует сделать звукоизоляцию стен, пола и потолка хотя бы в спальне — тогда вы гарантированно обеспечите себе здоровый и крепкий сон.
Гигиенический душ и полотенцесушитель
Каждый знает, что в ванной комнате обязательно должны быть раковина, ванна или душевая, унитаз и стиральная машина. Про гигиенический душ и полотенцесушители хозяева квартиры вспоминают на финальных этапах ремонта, когда становится уже поздно что-то менять: системы водоснабжения и отопления прокладываются в самом начале работ.
Высота напольных покрытий
В начале ремонта многие забывают учесть высоту напольных покрытий. Для работ приобретают плитку, мастер укладывает ее под гребенку, затем владельцы квартир покупают ламинат и понимают, что ламинат находится выше, чем плитка. Важно с самого начала рассчитать толщину плитки с клеем и ламината с подложкой — тогда пол получится на одном уровне. В противном случае материалы уже будут уложены, и перепад придется скрывать с помощью порогов или угловых элементов.
О чем еще нельзя забывать?
Мы собрали еще несколько важных моментов, без которых не обходится ни один качественный ремонт. Обязательно берите их на заметку!
- Достаточное количество розеток. Сегодня мы пользуемся огромным количеством техники, поэтому на начальных этапах ремонта предусмотрите розетки не только под необходимые устройства, но и разъемы про запас. Продумайте основные сценарии, в которых будут использоваться гаджеты: к примеру, с каждой стороны от дивана лучше расположить как минимум по две розетки, а на кухне обязательно должны быть розетки для мелкой бытовой техники.
- Выключатели. Важно, чтобы вы установили достаточное количество выключателей, исходя из планировки квартиры: например, обычно в прихожей достаточно одного выключателя, но если планировка помещения выполнена в виде буквы Г, стоит продумать дополнительный выключатель для освещения темных зон.
- Освещение. Освещение — сложный и серьезный вопрос, который требует тщательного рассмотрения. Помимо основного освещения в помещении часто нужно установить локальное — это помогает в зонировании и особенно актуально для квартир-студий. Обращайтесь за помощью к профессионалам и заранее рассчитывайте необходимое количество источников света.
- Разрешение на перепланировку. Обычные ремонтные работы согласовывать не нужно, но если вы решили сделать перепланировку, вам обязательно следует получить разрешение. Несогласованная перепланировка является незаконной и грозит собственнику административным штрафом и предписанием, по которому владелец обязуется вернуть квартиру в исходное состояние. Более того, несогласованные проемы в несущих стенах могут нарушить несущую способность здания, что приведет к очень печальным последствиям.