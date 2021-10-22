Тысячи договоров аренды были заключены до вступления в силу нового закона. Что с ними станет?

Обеспокоенный читатель издания спрашивает:

“Я живу в одной и той же съемной квартире более десяти лет, так что меня можно назвать долгосрочным арендатором. Однако в начале 2021 года вступил в силу новый закон об аренде, но у многих арендаторов остались старые договоры, заключенные до 2021 года.

Знаю, что с новым законом об аренде некоторые моменты изменились, но, поскольку мой договор не был изменен, т.е. в этом году со мной не было заключено нового договора об аренде, то возникает вопрос: положения какого закона будут применяться в отношении меня: нового или старого?

Может ли владелец просто устно заявить о новых требованиях? Или владельцу необходимо инициировать изменение договора?

Какие требования действуют: новые или те, которые установлены в заключенном ранее договоре?"