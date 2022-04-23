ФОТО | Белоснежная кухня: как ее оформить и какой стиль выбрать?

Контраст Дерева с белым цветом

Если вы боитесь, что белый цвет стерильный и напоминает больницу, то белые матовые поверхности можно комбинировать с темной древесиной. Получается расслабляющая комбинация, уж точно не как в больнице!

Стиль рустик

Выкрашенная белой краской древесина, скромные обои и грубая люстра. Интерьер получается очень уютный — словно вы в деревне у любимой бабушки.

Минимализм

Если уж выбирать простой белый цвет, то можно с головой окунуться в минимализм и функциональность. Шкафы встроить в стену и сделать упор на ровные поверхности, чтобы все было спрятано с глаз долой.

Веселое ретро

Если вы все же любите цвета, но хотите оставить кухню светлой и белой, то возьмите белый цвет за основу, добавьте к ней кремовую мебель в ретро-стиле и щепотку ярких деталей. Такая кухня остается светлой, но имеет свою изюминку, показывающую характер жильцов.

По всем канонам классики

Если современные тренды совсем не для вас, то выбирайте вечную классику. Такая кухня будет актуальна как сейчас, так и через пару десятков лет. Сюда подойдут и мрамор, и паркет “рыбий хвост”, и вычурная люстра…

Скандинавский стиль

Если вы хотите по-истине скандинавскую кухню, то не бойтесь переборщить с белым. Стены, полы, мебель, рабочие поверхности — да пусть хоть все в кухне будет белым! Приятный акцент можно придать каким-то ковром или медным светильником. В такой кухне не лишним будет и зеркало, отражающее свет по всему помещению.

Смотрите больше фото в галерее!