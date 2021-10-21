ВАЖНО ЗНАТЬ | Как сэкономить на электричестве и сохранить окружающую среду: советы от эстонского эсперта

Расходы на отопление можно уменьшить принятием к использованию более экономичной отопительной системы: электрическое отопление можно заменить геотермальным или отоплением с помощью воздушного насоса, дополнительную энергию можно производить и самому, инвестировав в солнечные панели. В частном доме это легче, в квартирном доме сложнее.

По словам Лооритса, до изменения потребительских привычек важно получить обзор, каков настоящий расход энергии. Так можно узнать, что в доме нуждается в замене, какие работы улучшат теплостойкость помещений и помогут уменьшить расходы на отопление.

Для экономии энергии не обязательно менять свой дом на новый, а можно сэкономить и за счёт существенных изменений в повседневной жизни.

Лооритс добавил, что неожиданное удорожание электричества заставило покупателей новых квартир больше продумывать сопутствующие расходы. При реновации старых зданий добиться энергомаркировки класса A или B сложно и дорого. Для нахождения более энергоэффективного дома он рекомендует искать квартиру среди новой недвижимости, в которой энергоэффективность уже учтена при планировании строительства здания.

Электричество обычно дороже тогда, когда его потребление находится на пике. ”Чем дороже электричество, тем больше доля произведённого из ископаемого топлива электричества. Если спрос ниже и цена на электричество ниже, то предлагаемая в сети энергия произведена главным образом из возобновляемых источников, поскольку производства возобновляемой энергии первыми выходят на рынок, закрывая потребительские потребности, например, электричеством от ветра и солнца”, — объяснил Лооритс, почему более дешёвое электричество обычно зеленее.

”Энергосбережение надо рассматривать не только как минимизацию расходов, но и как сохранение окружающей среды”, — отмечает Лооритс. Он добавляет, что две третьих от потребления энергии человеком идёт от сжигания ископаемого топлива, что является причиной появления парниковых газов. С принятием к использованию возобновляемых источников энергии будущее становится более стабильно развивающимся и цены на электричество снижаются.

Для выяснения потребления электроэнергии бытовыми приборами следует установить счётчики на электрические розетки. Для энергосбережения стоит заменить старую бытовую технику, которая частенько расходует больше энергии по сравнению с более новыми моделями. Покупая новые приборы, следите за тем, каков их класс энергоэффективности. Знайте, что инвестицию в более дорогую и энергоэффективную технику покроет экономия на электричестве или расходах на отопление в течение её технического срока службы.

Также следует читать инструкции по использованию как новых, так и уже имеющихся в доме устройств и использовать их в предусмотренном порядке. Например, посудомоечную машину используйте тогда, когда она полная, а одежду гладьте не более одного раза.

Пересмотрите свои привычки

Анализируйте свои повседневные привычки по потреблению воды и приготовлению пищи. Нужно ли вам так часто принимать ванну, держать душ включённым в душевой во время нанесения шампуня на волосы или мыть посуду горячей водой? Воду стоит использовать разумно. Например, не стоит наливать полный чайник воды, чтобы сделать лишь чашку чая. Вы потратите энергию впустую. Как вариант, можно заварить чай и в термосе. Так вам не придётся снова разогревать воду для второй и третьей чашки чая.

Отключайте домашнюю бытовую технику, если вы не пользуетесь ей прямо сейчас. Выключайте свет, если никого нет в помещении или если комната освещена естественным светом из окна. Замените лампочки на энергосберегающие компактные люминесцентные лампочки (CFL) или ещё лучше — на лампочки со светодиодами (LED). Светодиодная лампочка в 10–12 раз эффективнее обычной лампочки и служит в 15–25 раз дольше!

Планируйте большие хозяйственные работы на время вне часа пик

Большие бытовые работы, например, стирку и мытьё посуды планируйте на время, когда нагрузка на электросеть поменьше. Так вы не только сэкономите деньги, но и внесёте свой вклад в сохранение экологии. Обычно электричество дороже всего утром с 7 до 10 часов и вечером с 17 до 21 часа. Тогда люди приходят домой, стирают бельё, готовят пищу и т. д. Особенно энергоэффективно стирать бельё по ночам.