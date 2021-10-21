ФОТО | Какие виды! Загляните внутрь восстановленного жилого здания Ambassador в центре Таллинна

Дом на краю площади Компасси был приобретен компанией Endover у Эстонской художественной академии, которой принадлежали расположенные там учебные и жилые помещения.

В доме Ambassador есть парадный вход из гранита, автоматически открывающиеся двери, элегантно обставленный вестибюль и собственная парковка с автомобильным лифтом. В большинстве апартаментов также есть балкон или терраса, а в апартаменты в пентхаусе можно подняться прямо на лифте. Из здания открывается уникальный вид на высотные здания делового района Маакри. Высокие потолки, высокие двери, обшитые деревянными панелями, французский паркет в елочку, гардеробы и спальни с ванными комнатами добавляют роскоши апартаментам, площадь которых в большинстве случаев составляет до 200 м2. Цена самой дорогой квартиры, проданной до сих пор, достигла 900 000 евро.

Дом Ambassador был спроектирован архитектурным бюро APEX, получившим признание за реставрацию ценных исторических построек. По словам архитектора Янара Бленера, здание делает особенным сочетание исторической и современной составляющей и два дополнительных мансардных этажа.

Дом Ambassador был построен строительной компанией Metropol Ehitus, входящей в концерн Endover Kinnisvara, в реализации этого проекта приняли участие около 500 человек.

Здание Ambassador представляет собой 7-этажное жилое и коммерческое здание, на первых этажах которого расположены представительские коммерческие помещения. В общей сложности в доме 38 квартир со средней ценой 4 600 евро за квадратный метр. Площадь квартир колеблется от 18 до 184 м². В здании есть многоуровневый гараж с автомобильным лифтом и просторный меблированный вестибюль. Изюминкой апаратментов являются межкомнатные двери высотой 2,4 метра и роскошная внутренняя отделка. С балконов и террас открываются уникальные виды как на высотные здания центра города, так и на башни Старого города.