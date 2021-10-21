Подорожание стройматериалов продолжает повышать рост индекса цен на строительство

По словам аналитика Департамента статистики Юло Паулуса, в сравнении со вторым кварталом расходы на рабочую силу увеличились на 2,0% и на механизмы — на 2,4%. “Расходы на материалы выросли на 7,1%, что составило 70% от повышения индекса за третий квартал. В сравнении с третьим кварталом прошлого года наибольшее влияние на индекс также оказало подорожание материалов — оно составило 71% от общего годового роста индекса”, — уточнил Паулус.