Ремонт и стройка
21.10.2021, 20:10

Подорожание стройматериалов продолжает повышать рост индекса цен на строительство

 
Foto: Eero Vabamägi
По данным Департамента статистики, в третьем квартале 2021 года индекс цен на строительство повысился по сравнению со вторым кварталом на 5,1% и в сравнении с тем же кварталом прошлого года — на 11,8%.

По словам аналитика Департамента статистики Юло Паулуса, в сравнении со вторым кварталом расходы на рабочую силу увеличились на 2,0% и на механизмы — на 2,4%. “Расходы на материалы выросли на 7,1%, что составило 70% от повышения индекса за третий квартал. В сравнении с третьим кварталом прошлого года наибольшее влияние на индекс также оказало подорожание материалов — оно составило 71% от общего годового роста индекса”, — уточнил Паулус.

Индекс цен на ремонтные и реконструкционные работы повысился по сравнению со вторым кварталом на 5,3% и по сравнению с третьим кварталом 2020 года — на 10,4%.

При расчёте индекса цен на строительство учитываются четыре группы строений: частные дома, многоквартирные дома, промышленные и служебные здания. При расчёте индекса цен на ремонтные и реконструкционные работы рассматриваются служебные здания. Индекс цен на строительство отражает изменение стоимости строительной деятельности на строительной площадке на уровне прямых расходов: рабочая сила, строительная техника и строительные материалы.

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