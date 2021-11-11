Как выбрать картины для интерьера: инсайты декоратора
Как выбрать картину?
Тематика
- Подумайте, какие изображения вам нравятся — пейзажи, портреты, натюрморты, цветы, абстракции или фауна.
Цветовая гамма
- Обратите внимание на цветовую гамму своего интерьера и выделите цвет, который преобладает. Подумайте, какие оттенки его дополнят, а какие — раскроют в новом свете.
- Чтобы не ошибиться, используйте цветовой круг и правило точки контраста: найдите самую контрастную точку в интерьере — она и станет главным акцентом.
Размер картины
- Длина и ширина полотна сильно влияют на наше восприятие. Очень важно соблюсти соразмерность картины и интерьера.
- Если вам трудно представить размер картины в реальности, сделайте ее прототип из обычной бумаги соответствующего размера и приклейте на стену с помощью специального скотча. Передвигайте прототип, посмотрите на него с расстояния и с разных сторон.
Форма
- Прямоугольник, квадрат, круг, овал — в зависимости от формы картины меняется наше восприятие: мягкие и плавные формы сглаживают изображение и пространство, а острые углы — удлиняют. Форма картины может перекликаться с формами других предметов в интерьере.
Где найти картину мечты?
- В независимых современных галереях. Здесь подбирают лучшие работы современных художников, выпускают качественные тиражи графики, живописи. В галереях есть услуга «картина на примерку»: полотно привозят к вам домой, чтобы вы могли «примерить» его к интерьеру.
- У художников в социальных сетях. Напишите им в личные сообщения или на почту. Они помогут с выбором, дадут советы по поводу размера и формы картины, а вы внимательно изучите портфолио и поймете, нравятся ли вам их работы.
- На маркетах, фестивалях, ярмарках. Это удобно — в одном месте можно посмотреть и сравнить работы разных художников. Например, на ярмарке современного искусства Cosmoscow.
- В путешествиях. Прогуливаясь, к примеру, по улочкам Черногории, можно увидеть чудесный морской пейзаж, который западет вам в душу. Картина — личное восприятие чувства прекрасного, поэтому неважно, какая у нее цена и происхождение.
Где и как разместить?
Прежде чем просверлить отверстие в стене, подумайте, где лучше разместить картину.
- Вешать картину можно не только на гвоздь, но и на двусторонний скотч, организовать специальную полку или подвесную систему.
- Вариантов, куда повесить картину, множество: над комодом или диваном, над кроватью или напротив нее. Можно разместить небольшую картину на прикроватной тумбочке или полке, над обеденным столом. Если вы выбрали только одно произведение, оно станет акцентом, а если несколько, вам придется работать с ними как с единым целым и создавать целую композицию.
- Если вы выбрали большую картину, учтите: расстояние, с которого вам удобно будет ее рассматривать, должно составлять минимум два метра.
- Учитывайте ширину объекта, над которым будет располагаться картина. Например, ширина картины над диваном должна составлять хотя бы треть от его длины.
Важен ли стиль интерьера?
Да! Ваш стиль поможет найти именно ту картину, которая вам нужна. Например, для классического интерьера подойдут натуральная палитра и классические сюжеты. А в современную обстановку легко впишутся абстракции, стрит-стайл и постеры.
При этом произведение может как поддерживать общий стиль интерьера, так и идти с ним вразрез, придавая ему новое звучание. Например, помещая классический натюрморт в минималистичный интерьер, вы сделаете обстановку более современной. А если добавите абстракцию — более острой и вызывающей. Попробуйте сыграть на контрастах.
И всегда полагайтесь на свои чувства. Покупайте то, что вам нравится, даже если это произведение не вписывается в вашу стилистику.