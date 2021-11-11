Как выбрать картины для интерьера: инсайты декоратора

Прежде чем просверлить отверстие в стене, подумайте, где лучше разместить картину.



Вешать картину можно не только на гвоздь, но и на двусторонний скотч, организовать специальную полку или подвесную систему.

Вариантов, куда повесить картину, множество: над комодом или диваном, над кроватью или напротив нее. Можно разместить небольшую картину на прикроватной тумбочке или полке, над обеденным столом. Если вы выбрали только одно произведение, оно станет акцентом, а если несколько, вам придется работать с ними как с единым целым и создавать целую композицию.

Если вы выбрали большую картину, учтите: расстояние, с которого вам удобно будет ее рассматривать, должно составлять минимум два метра.

Учитывайте ширину объекта, над которым будет располагаться картина. Например, ширина картины над диваном должна составлять хотя бы треть от его длины.





Важен ли стиль интерьера?



Да! Ваш стиль поможет найти именно ту картину, которая вам нужна. Например, для классического интерьера подойдут натуральная палитра и классические сюжеты. А в современную обстановку легко впишутся абстракции, стрит-стайл и постеры.

При этом произведение может как поддерживать общий стиль интерьера, так и идти с ним вразрез, придавая ему новое звучание. Например, помещая классический натюрморт в минималистичный интерьер, вы сделаете обстановку более современной. А если добавите абстракцию — более острой и вызывающей. Попробуйте сыграть на контрастах.

И всегда полагайтесь на свои чувства. Покупайте то, что вам нравится, даже если это произведение не вписывается в вашу стилистику.