Как покрасить тыкву для стильного осеннего декора: простые идеи и инструкции(2)
Тыквы с простым рисунком
Что вам понадобится?
- Тыквы разных размеров (в том числе и мини).
- Меловая (грифельная) краска (в нескольких оттенках).
- Вощеная бумага.
- Ткань, крафтовая бумага или газета.
- Небольшой кусочек ткани или влажное полотенце.
- Кисти разной толщины.
- Сушилка для выпечки.
Накройте рабочее место тканью или бумагой и разложите все необходимое. Заранее отберите тыквы подходящего сорта и размера (с маленькими вам будет неудобно работать) и протрите их влажной тканью.
1. Наносим первые слои краски
Выберите “базовый” цвет для вашей тыквы — уже поверх него вы сможете нарисовать принт. Затем нанесите краску на всю поверхность и дайте ей высохнуть (ждать придется не менее часа).
Когда поверхность станет матовой, нанесите еще один слой и снова дайте тыкве высохнуть.
2. Наносим рисунок
Возьмите кисть потоньше и обмакните ее в краску. Поставьте кончик кисти на поверхность и потяните вниз, чтобы получился небольшой аккуратный мазок. Можно также нарисовать точки, звездочки или любые другие узоры.
3. Сушим тыквы
После того, как закончите, дайте тыквам хорошенько высохнуть.
Разноцветные мини-тыквы
Если вы с детства не любили уроки рисования и нанесение узоров кажется вам слишком сложным, попробуйте этот способ.
1. Готовим краски
Их лучше налить в емкости с широким горлышком (например, в миски). Возьмите тыкву за хвостик и наполовину погрузите ее в краску. Затем дайте избыткам краски стечь обратно в миску.
Необязательно окунать тыкву в краску наполовину — можно покрыть ее одним цветом почти полностью или покрасить только один бок. Попробуйте разные варианты — это весело!
2. Сушим тыквы
Положите под сушилку кусочек ткани или крафтовую бумагу, чтобы на нее стекала краска. Подождите не меньше часа, чтобы поверхность тыквы стала матовой. И только после этого приступайте к следующему слою.
Тыквы в духе Джексона Поллока
На них будто случайно брызнули краской. Но это, конечно, не случайно :)
1. Наносим первый слой краски
Выберите нейтральный оттенок, на котором будут хорошо выделяться брызги.
2. Создаем брызги
Смешайте краску с водой, чтобы она не была слишком густой. Для начала добавьте пару столовых ложек, чтобы не перестараться.
Положите тыкву на вощеную бумагу или газету (или в пакет или коробку, чтобы не запачкать все вокруг). Окуните кисть в краску и начинайте брызгать. Поворачивайте тыкву, чтобы раскрасить ее со всех сторон. А затем оставьте сушиться (как минимум на час).
Фото того, как могут выглядеть покрашенные тыквы, можно увидеть на сайте INMYROOM.