Как покрасить тыкву для стильного осеннего декора: простые идеи и инструкции

Тыквы с простым рисунком

Что вам понадобится?

Тыквы разных размеров (в том числе и мини).

Меловая (грифельная) краска (в нескольких оттенках).

Вощеная бумага.

Ткань, крафтовая бумага или газета.

Небольшой кусочек ткани или влажное полотенце.

Кисти разной толщины.

Сушилка для выпечки.

Накройте рабочее место тканью или бумагой и разложите все необходимое. Заранее отберите тыквы подходящего сорта и размера (с маленькими вам будет неудобно работать) и протрите их влажной тканью.

1. Наносим первые слои краски

Выберите “базовый” цвет для вашей тыквы — уже поверх него вы сможете нарисовать принт. Затем нанесите краску на всю поверхность и дайте ей высохнуть (ждать придется не менее часа).

Когда поверхность станет матовой, нанесите еще один слой и снова дайте тыкве высохнуть.

2. Наносим рисунок

Возьмите кисть потоньше и обмакните ее в краску. Поставьте кончик кисти на поверхность и потяните вниз, чтобы получился небольшой аккуратный мазок. Можно также нарисовать точки, звездочки или любые другие узоры.

3. Сушим тыквы

После того, как закончите, дайте тыквам хорошенько высохнуть.

Разноцветные мини-тыквы

Если вы с детства не любили уроки рисования и нанесение узоров кажется вам слишком сложным, попробуйте этот способ.

1. Готовим краски

Их лучше налить в емкости с широким горлышком (например, в миски). Возьмите тыкву за хвостик и наполовину погрузите ее в краску. Затем дайте избыткам краски стечь обратно в миску.

Необязательно окунать тыкву в краску наполовину — можно покрыть ее одним цветом почти полностью или покрасить только один бок. Попробуйте разные варианты — это весело!

2. Сушим тыквы

Положите под сушилку кусочек ткани или крафтовую бумагу, чтобы на нее стекала краска. Подождите не меньше часа, чтобы поверхность тыквы стала матовой. И только после этого приступайте к следующему слою.

Тыквы в духе Джексона Поллока

На них будто случайно брызнули краской. Но это, конечно, не случайно :)

1. Наносим первый слой краски

Выберите нейтральный оттенок, на котором будут хорошо выделяться брызги.