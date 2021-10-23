Дизайн и интерьер
23.10.2021, 19:09

Как покрасить тыкву для стильного осеннего декора: простые идеи и инструкции

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Unsplash
Мелиса Эпифано, редактор сайта The Spruce, рассказала, как можно самостоятельно покрасить тыкву. Оказалось, что это довольно легко. Выделите немного свободного времени и наслаждайтесь процессом, пишет INMYROOM.

Тыквы с простым рисунком

Что вам понадобится?

  • Тыквы разных размеров (в том числе и мини).
  • Меловая (грифельная) краска (в нескольких оттенках).
  • Вощеная бумага.
  • Ткань, крафтовая бумага или газета.
  • Небольшой кусочек ткани или влажное полотенце.
  • Кисти разной толщины.
  • Сушилка для выпечки.

Накройте рабочее место тканью или бумагой и разложите все необходимое. Заранее отберите тыквы подходящего сорта и размера (с маленькими вам будет неудобно работать) и протрите их влажной тканью.

1. Наносим первые слои краски

Выберите “базовый” цвет для вашей тыквы — уже поверх него вы сможете нарисовать принт. Затем нанесите краску на всю поверхность и дайте ей высохнуть (ждать придется не менее часа).

Когда поверхность станет матовой, нанесите еще один слой и снова дайте тыкве высохнуть.

2. Наносим рисунок

Возьмите кисть потоньше и обмакните ее в краску. Поставьте кончик кисти на поверхность и потяните вниз, чтобы получился небольшой аккуратный мазок. Можно также нарисовать точки, звездочки или любые другие узоры.

3. Сушим тыквы

После того, как закончите, дайте тыквам хорошенько высохнуть.

Разноцветные мини-тыквы

Если вы с детства не любили уроки рисования и нанесение узоров кажется вам слишком сложным, попробуйте этот способ.

1. Готовим краски

Их лучше налить в емкости с широким горлышком (например, в миски). Возьмите тыкву за хвостик и наполовину погрузите ее в краску. Затем дайте избыткам краски стечь обратно в миску.

Необязательно окунать тыкву в краску наполовину — можно покрыть ее одним цветом почти полностью или покрасить только один бок. Попробуйте разные варианты — это весело!

2. Сушим тыквы

Положите под сушилку кусочек ткани или крафтовую бумагу, чтобы на нее стекала краска. Подождите не меньше часа, чтобы поверхность тыквы стала матовой. И только после этого приступайте к следующему слою.

Тыквы в духе Джексона Поллока

На них будто случайно брызнули краской. Но это, конечно, не случайно :)

1. Наносим первый слой краски

Выберите нейтральный оттенок, на котором будут хорошо выделяться брызги.

2. Создаем брызги

Смешайте краску с водой, чтобы она не была слишком густой. Для начала добавьте пару столовых ложек, чтобы не перестараться.

Положите тыкву на вощеную бумагу или газету (или в пакет или коробку, чтобы не запачкать все вокруг). Окуните кисть в краску и начинайте брызгать. Поворачивайте тыкву, чтобы раскрасить ее со всех сторон. А затем оставьте сушиться (как минимум на час).

Фото того, как могут выглядеть покрашенные тыквы, можно увидеть на сайте INMYROOM.

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