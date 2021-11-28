Легкий способ перекрасить мебель и двери: пошаговое руководство
“Совсем легкий способ перекраски не расскажу, везде нужно приложить усилия. Но если есть желание и настроение, то все получится. У меня такая последовательность действий: помыть, немного зашкурить, обеспылить, обезжирить, покрыть грунтом в 1–2 слоя, покрыть краской в 2–3 слоя, затем воском”, — говорит Кристина.
Что можно покрасить:
— мебель из ДСП в пленке;
— МДФ в пленке, например, кухню;
— лакированную мебель;
— двери, как из дерева, так и в пленке;
— столы, тумбы, кровати, шкафы.
C чего начать?
Первым делом отмыть! Тщательно удалите пятна, жир, грязь и запах — все то, что делает старую мебель старой. Для этого отодвиньте мебель от стены, покройте стены и пол защитной пленкой, приготовьте мыльный раствор и протрите смоченной в нем губкой ваше изделие. Труднорастворимые пятна попробуйте удалить уксусом, спиртом, вайтспиритом или ацетоном. Не забудьте надеть перчатки и защитную маску!
Если вы хотите избавиться от пленки, нагрейте ее строительным феном: она легко отойдет. Если пленка приклеена слишком крепко и не отходит, лучше красить по ней, предварительно зашкурив.
Зашкурьте поверхность
Ваше изделие должно целиком покрыться мелкими царапинками. Для этого воспользуйтесь мелкой наждачной бумагой. Но если у кого-то из друзей есть шлифовальный аппарат, самое время напомнить этим друзьям о себе.
Подготовьте к покраске
Для этого нужно обеспылить и обезжирить поверхность: протереть ее влажной тряпкой, а затем тряпкой с обезжиривателем или спиртом. Остатки клея от пленки тоже придется сошкурить и обезжирить. После этого нужно зашпатлевать изделия: убрать все дырки от старых ручек, полок и креплений, трещины и неровности. После этого снова зашкурьте и обезжирьте поверхность.
Нанесите грунтовку
Чтобы краска сцепилась с поверхностью, покройте поверхность грунтом. Выбирайте грунтовку без запаха. Жидкая, на водной основе, быстро сохнет. Грунтуйте в два слоя, каждый слой должен просохнуть.
Можно красить!
Для покраски мебели и дверей подходит латексная матовая краска разных цветов, например, Luxens. Краску удобно покупать в “Леруа Мерлен”, сразу там же заколеровать. Хорошая цветовая палитра уже готовых красок тоже там есть.
Для покраски вам понадобятся кисти, поролоновый и ворсовый ролики. Воск или масло для защиты окрашенной мебели наносите поролоном или ветошью.
Краску наносите в 2–3 слоя, каждый слой должен полностью просохнуть.
Покрываем воском или лаком
Это увеличивает срок службы покрытия, препятствует истиранию и механическим повреждениям. Можно мыть/протирать, не боясь, что краска сотрется.
Использовать окрашенный предмет лучше примерно через месяц, когда все слои окончательно высохнут на 100%.