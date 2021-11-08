08.11.2021, 16:30
ФОТО | Новый стильный тренд: санузлы в “осенних” тонах(1)
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Обычно санузлы белые, голубые, зеленые или оформлены на контрасте холодных и теплых оттенков. Но, согласитесь: ванная комната в цветах осени смотрится очень даже эффектно. Вдохновитесь реализованными проектами дизайнеров разных стран и смотрите подборку от Houzz.ru.
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