Дизайн и интерьер
08.11.2021, 16:30

ФОТО | Новый стильный тренд: санузлы в “осенних” тонах

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Unsplash
Обычно санузлы белые, голубые, зеленые или оформлены на контрасте холодных и теплых оттенков. Но, согласитесь: ванная комната в цветах осени смотрится очень даже эффектно. Вдохновитесь реализованными проектами дизайнеров разных стран и смотрите подборку от Houzz.ru.

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