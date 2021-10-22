Горячее местечко: в жилом районе под Таллинном за месяц скупили 16 рядных домов
Foto: Invego
EfTEN United Property Fund и девелопер Invego строят в волости Раэ под Таллинном жилой район Уус-Ярвекюла. Всего лишь за первый месяц там уже скупили 16 рядных домов — десятую часть от объема всего проекта.
В жилом районе Уус-Ярвекюла будет построено 165 рядных и парных домов. Цены на рядные дома начинаются от 229 900 евро.
Общая стоимость проекта составляет 45 млн евро. Автор проекта — PIN Arhitektid.
Строительство начнется в начале 2022 года и первый этап планируется завершить весной 2023 года.