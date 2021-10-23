Как подготовить крышу дома к зиме: незаменимые советы от эксперта(10)
Осенью с крыши нужно убрать листья весь видимый мусор и грязь. Особенно тщательно следует очистить от листьев водосточные желоба. Если они забьются, вода не сможет уходить, и конструкции крыши, например, торцы стропил будут намокать, что может привести к повреждениям от сырости. Листья также часто скапливаются в ендовах (местах соединения крыши) и там, где через крышу проходят какие-либо компоненты. Зимой там будет быстрее скапливаться снег, который может таять и замерзать не один раз, что в итоге может привести к повреждениям кровельного материала.
Как проверить состояние черепичной крыши?
При осмотре черепичной крыши нужно убедиться, что вся черепица и уплотнения по-прежнему на месте, и на крыше нет видимых повреждений. Начинать надо с гребня крыши, проверив, на месте ли вся коньковая черепица и не отстал ли на гребне уплотнитель. После этого нужно осмотреть всю поверхность крыши и убедиться, что вся рядовая черепица целая и на месте. Если в крыше имеются проходы, нужно проверить, на месте ли их уплотнители.
Затем надо осмотреть ендовы и проверить, на месте ли уплотнитель между желобком ендовы и черепицей, а также целые ли края черепицы на ендове. Если одна черепичная плитка не закреплена, это может означать, что таких незакрепленных плиток больше, так что имеет смысл прощупать всю черепицу вдоль ендовы.
После этого надо проинспектировать свес крыши и убедиться, что дождевая вода течет прямо в желоб или по софиту вниз. В последнем случае на обшивке софита будут заметны следы воды. Проверьте и бордюрную черепицу, которая должна быть целой и плотно “сидеть на месте”.
В последнюю очередь нужно проверить все оборудование для обеспечения безопасности. Кровельные ступеньки и переходные мостики должны быть без повреждений, а их крепления абсолютно неподвижными.
Осмотр крыши из битумного гонта
На кровле из битумного гонта нужно проверить, закреплены ли как следует края листов гонта, проходы и подъемы. Далее следует осмотреть ендовы и уплотнители по краю в местах прохода труб, световых люков и прочих конструкций через крышу. Затем нужно осмотреть всю поверхность крыши и убедиться, что на ней нет повреждений.
Инспекцию кровли из битумного гонта нужно проводить в прохладную погоду, при температуре ниже 20 градусов, когда прямой солнечный свет не падает на поверхность крыши. Нагреваясь под прямыми лучами солнца, битумный гонт размягчается, и ходить по крыше в таком случае нежелательно. Для передвижения по крыше нужно надевать обувь с мягкой подошвой, например, спортивную — обувь с жесткой подошвой может повредить верхний слой битумной кровли.
Для уборки мусора, например, веток или листьев с битумной крыши надо применять мягкую уличную щетку, чтобы не повредить верхний слой пластин. Как и при уборке снега, ни в коем случае нельзя использовать твердые или острые подручные средства, например, металлическую лопату.
Важнейшим аспектом техобслуживания крыши является соблюдение техники безопасности. Вокруг печной трубы должен быть переходной мостик, также известный под названием “техническая платформа”, куда можно безопасно попасть из люка в крыше или по кровельным ступенькам. Для того, чтобы добраться до прочих частей крыши (например, чтобы почистить ендовы), применяются страховочные крюки, к которым крепится страховочный пояс. Если на крыше нет оборудования для обеспечения безопасности, можно использовать подъемник, но его придется бронировать заранее и оплачивать аренду.
Как решать обнаруженные проблемы?
Что же делать, если на крыше что-то не в порядке? Если повреждение небольшое (скажем, одна черепичная пластина не на месте, и её надо просто передвинуть обратно на место), умелый домохозяин сможет справиться с такими ремонтными работами. Однако при обнаружении крупных повреждений нужно сразу проконсультироваться со специалистами по строительству, чтоб проблема не стала еще серьезнее, а расходы на ремонт — еще больше.
Если край листа гонта на битумной крыше отклеился, его нужно приклеить специальным резинобитумным клеем. Для ремонта повреждений на поверхности битумной крыши и уплотнения проходов нужна специальная мастика.
В целом с осмотром крыши и простейшими операциями по ремонту справится любой домовладелец, но раз в 5 лет стоит показать крышу профессионалу, который, помимо внешнего вида, сможет оценить состояние материалов — например, достаточно ли уплотнен проход в месте расположения трубы, и нет ли на крыше серьезных повреждений от воздействия ультрафиолета.