Названы ключевые рынки для покупки недвижимости в 2022 году

Аналитики назвали и другие ключевые рынки для покупки недвижимости в 2022 году: это Великобритания (38 миллиардов долларов) и Германия (18,9 миллиарда).

Крупнейшие финансовые потоки на рынки недвижимости будут исходить из США (ожидается, что оттуда поступит 94,2 миллиарда долларов), Канады (23,7 миллиарда) и Великобритании (15,7 миллиарда). При этом тратить в основном будут на объекты офисной недвижимости — в них может быть инвестировано более половины всего объема трансграничного капитала. Кроме того, высоким будет спрос на складскую, индустриальную и жилую недвижимость.

“Объем инвестиций в активы России в 2022 году будет зависеть от общеэкономической ситуации в стране и ограничений, введенных в отношении каждого конкретного сегмента недвижимости, — прогнозируют специалисты. — В целом мы ожидаем, что активность игроков сохранится на достаточно высоком уровне, и объем вложений по итогам года достигнет 300-320 миллиардов рублей”.

При этом доля иностранных вложений в недвижимость России не превысит 5-10 процентов от общего объема вложений, что в абсолютных значениях составит около 15-30 миллиардов рублей, ожидают аналитики.

Они также полагают, что в 2022-м по всему миру может проявиться большой интерес к возможностям перепрофилирования и реконструкции объектов недвижимости. Кроме того, будет финансироваться строительство экологических зданий и объектов, которые потенциально могут приобрести статус зеленых в течение следующего года.