С начала года цены на новые квартиры поднялись на 18%

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что помимо недостаточного количества предложений рост стоимости жилья стал также последствием резкого скачка цен на строительные работы. “Стоимость строительства простого многоквартирного дома достигает сегодня 1 400 евро за продаваемый квадратный метр, к которой добавляется налог с оборота. Если мы прибавим к этому еще и стоимость затрат на приобретение земельного участка, подключение к трассам и стоимость их строительства, а также прочие побочные затраты, то даже в поселках, расположенных в окрестностях Таллинна, невозможно с легкостью продать квартиры ниже 2 500 евро за квадратный метр”, — разъяснил Сооман.