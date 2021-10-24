Умные роботы могут опустошить карманы ничего не подозревающего владельца на тысячи евро

“На первом месте однозначно стоят происшествия в саду: только в июле мы зарегистрировали 10 случаев повреждения газонокосилок-роботов”, — отмечает представитель Seesam. По ее словам, распространенными являются происшествия, когда газонокосилка заезжает в пруд, в лужу или застревает в водосточном желобе, а электронные компоненты повреждаются от влаги. “Однако все чаще случается так, что фатальным для газонокосилки становится член семьи или гость, переехавший ее на машине. Чтобы избежать подобных ситуаций, приглашенных гостей можно предупредить, что во дворе работает робот, или ограничить зону движения робота так, чтобы у него не было возможности попасть на подъездную дорожку”, — делится советом Гилден.

Что касается страхования, то умные домашние работники включены в домашнее имущество. “Поскольку условия различаются в зависимости от поставщика страхования жилья и страхового покрытия, всегда стоит убедиться, что умные помощники тоже застрахованы”, — добавляет Гилден и дает советы, что делать, чтобы избежать наиболее распространенных несчастных случаев.

Мойте, но без высокого давления

Перед тем как переместить косилку на зимнее хранение, машину рекомендуется тщательно очистить. Этого нельзя делать с помощью мойки под высоким давлением, из-за чего вода может проникнуть через уплотнитель или повредить хрупкие детали косилки. “По словам представителей производителей, для чистки подходят, например, более мягкие щетки, сжатый воздух или простая влажная ткань, которой нужно бережно пройтись по основанию и корпусу машины. Кроме того, можно было бы очистить зарядную станцию​​”, — советует Гилден.

Полностью зарядите аккумулятор

“Когда вы на долгое время останавливаете газонокосилку, производители рекомендуют полностью зарядить аккумулятор газонокосилки-робота”, — подчеркивает специалист по страхованию жилья. Подобным образом стоит начать с зарядки аккумулятора и в весенний сезон, чтобы вывести машину из спящего режима.

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