Профи назвал топ-10 самых неудачных решений для ремонта квартиры
Хорошо, если ремонт делает опытный прораб, знающий свое дело, но порой ошибки допускают даже мастера. Технический директор “Точки ремонта” Дмитрий Кулаков составил шорт-лист самых неудачных решений при ремонте квартиры.
Отсутствие или нарушение вентиляции
Не забывайте, что минимальный обмен воздуха должен составлять 60 кубометров в час на человека.
Отсутствие правильного воздухообмена может повлиять даже на ваше физическое состояние: по утрам будет болеть голова, появится вялость. А для санузлов это чревато постоянным ощущением влажности и спертого воздуха, появлением грибка.
Плохая электропроводка
Неправильная установка приведет к тому, что будут постоянно вылетать пробки и станет невозможно одновременно пользоваться плитой и чайником. В самом крайнем случае халатный подход к монтажу электропроводки может даже привести к пожару.
Дешевая сантехника
В большинстве случаев ремонт делается на годы, и сантехнические приборы выбирают на такой же долгий срок. Поэтому покупка дешевой сантехники вряд ли окупится. Причем это касается экономии как на фитингах и трубах, так и на смесителях и прочих аксессуарах.
Причины понятны: установка низкокачественных комплектующих чревата протечками и затоплением, на устранение которых со временем может уйти немало денежных средств.
Выбор некачественного водяного полотенцесушителя
Этот прибор наиболее часто дает течь, поэтому мы решили вынести его в отдельный пункт. Если вы решили поставить водяной полотенцесушитель, сильная экономия на нем в будущем приведет к большому количеству хлопот по устранению протечек.
Использование ламп накаливания
Они сильно нагреваются, поэтому их использование может стать проблемой — особенно в настольных лампах. Кроме того, у таких ламп относительно недолгий срок службы — это хрупкие и чувствительные к любым, даже небольшим ударам предметы. Но самое важное: они потенциально пожароопасны.
Загромождение санузла
Многие стремятся разместить в стандартном санузле как можно больше сантехнических приборов. Такой неэргономичный подход приводит к тому, что не остается места даже для ершика или держателя для туалетной бумаги. Да и находиться в таком помещении вам будет некомфортно.
Сохранение старого паркета
Скрипучий паркет, с которого сыплется пыль, вряд ли сослужит вам хорошую службу в будущем. Если вы делаете капитальный ремонт на долгий срок, лучше сразу заменить такого “долгожителя”.
Отсутствие радиаторов отопления под окнами
Не стоит думать, что радиаторы отопления можно заменить теплыми полами. Под всеми внешними окнами должен присутствовать обогревательный элемент, что обеспечит наиболее комфортную атмосферу в доме.
Неэргономичное планировочное решение
Утверждение планировки квартиры — важная часть любых ремонтных работ. Планируя необычные решения, подумайте о том, будет ли вам удобно жить в таком пространстве. К примеру, если кухня или гостиная будут располагаться прямо у входа в квартиру.
Демонтаж несущих конструкций
Подобные действия без предварительного расчета и проектирования могут быть чреваты серьезными разрушениями для всего дома. Поэтому их всегда нужно тщательно просчитывать и согласовывать.