Профи назвал топ-10 самых неудачных решений для ремонта квартиры

Хорошо, если ремонт делает опытный прораб, знающий свое дело, но порой ошибки допускают даже мастера. Технический директор “Точки ремонта” Дмитрий Кулаков составил шорт-лист самых неудачных решений при ремонте квартиры.

Отсутствие или нарушение вентиляции



Не забывайте, что минимальный обмен воздуха должен составлять 60 кубометров в час на человека.

Отсутствие правильного воздухообмена может повлиять даже на ваше физическое состояние: по утрам будет болеть голова, появится вялость. А для санузлов это чревато постоянным ощущением влажности и спертого воздуха, появлением грибка.

Плохая электропроводка



Неправильная установка приведет к тому, что будут постоянно вылетать пробки и станет невозможно одновременно пользоваться плитой и чайником. В самом крайнем случае халатный подход к монтажу электропроводки может даже привести к пожару.



Дешевая сантехника



В большинстве случаев ремонт делается на годы, и сантехнические приборы выбирают на такой же долгий срок. Поэтому покупка дешевой сантехники вряд ли окупится. Причем это касается экономии как на фитингах и трубах, так и на смесителях и прочих аксессуарах.

Причины понятны: установка низкокачественных комплектующих чревата протечками и затоплением, на устранение которых со временем может уйти немало денежных средств.

Выбор некачественного водяного полотенцесушителя



Этот прибор наиболее часто дает течь, поэтому мы решили вынести его в отдельный пункт. Если вы решили поставить водяной полотенцесушитель, сильная экономия на нем в будущем приведет к большому количеству хлопот по устранению протечек.



Использование ламп накаливания



Они сильно нагреваются, поэтому их использование может стать проблемой — особенно в настольных лампах. Кроме того, у таких ламп относительно недолгий срок службы — это хрупкие и чувствительные к любым, даже небольшим ударам предметы. Но самое важное: они потенциально пожароопасны.



Загромождение санузла