ФОТО | Избушка на курьих ножках. В России построили необычный дом "на ногах"

Авторы проекта — компания Horomystudio. По данным портала Archdaily, площадь шестиэтажного дома составляет 377 квадратных метров, а проживать здесь могут несколько семей сразу.

Первые два этажа — это гараж и “технический” этаж. Благодаря тому, что проект расположен в холмистой местности, одна из стен обоих этажей является частью холма. Четыре верхних этажа предназначены для проживания. В здании просторная гостиная, пять ванных комнат, шесть спален, просторная терраса и другие помещения.

Авторы проекта оснастили здание всем необходимым для повседневной жизни — начиная с красивой мебели и заканчивая продуманными деталями интерьера. В целом интерьер в доме выполнен в скандинавском стиле: серо-белые тона с небольшими цветными акцентами. Среди материалов преобладает дерево, которое с самого начала было наиболее востребованным при создании дома.