Влияние ремонта на стоимость недвижимости. Как избежать переплаты?
“Именно по этой причине на сегодняшнем рынке недвижимости можно заметить тенденцию к чрезмерно переоценивать значимости отделки или ремонта. Ситуацию на рынке недвижимости еще более осложняет то обстоятельство, что возросли также и цены на строительство. Сейчас достаточно сложно найти хороших специалистов по отделке, поэтому приходится учитывать и длительный срок ожидания”, — пояснил Тедер.
Тедер предлагает читателям также несколько полезных советов о том, на что в части отделки стоит обратить внимание при покупке квартиры:
1. Прежде всего, следует исходить из того, в каких целях будет использоваться приобретаемое жилье.
Если отремонтированную квартиру покупают как собственное жилье или для сдачи в аренду, то в первую очередь стоить обратить внимание на качество отделки и уровень качества отделочных материалов. Чем качественнее отделка, тем дольше можно будет пользоваться недвижимостью, не вкладывая в нее дополнительные средства.
Если квартира покупается в качестве инвестиции с перспективой её продажи в будущем, то помимо отделки следует больше уделить внимания также и прочим параметрам имущества, например, этаж, планировка, место нахождения и т.д., поскольку без учета этих данных возникает опасность того, что вы можете переплатить за недвижимость. Это касается, в первую очередь, именно только что отремонтированных квартир, в которых запах так сказать “свежего ремонта” отвлекает внимание от других важных параметров недвижимости. Учитывать следует также и то, что стоимость такой квартиры, из-за
плохого расположения или неудобного этажа после переезда или сдачи её в аренду может заметно упасть, поскольку она уже не является совершенно новой квартирой, и другие факторы недвижимости будут оказывать на нее большее влияние.
2. При осмотре квартиры в первую очередь стоит осмотреть напольные материалы, на которые ляжет самая большая нагрузка. Быстрее всего начинают изнашиваться дешевый ламинированный паркет и дешевые керамические плитки. Что касается стен, то стóит отдавать предпочтение красочному покрытию, а не обоям, поскольку за окрашенной поверхностью легче ухаживать, и её проще обновлять. Также аккуратно установленные гипсовые плиты лучше, чем плохо оштукатуренная или зашпаклеванная стена. На потолках (а также на стенах) стоит избегать приклеиваемых материалов или учитывать необходимость весьма высоких расходов на их замену, поскольку их удаление без потерь невозможно, а это означает необходимость выполнения весьма объемных новых отделочных работ. Если потолки окрашены, то стоит ознакомиться с качеством шпаклевки. Поскольку, например, при новом, более ярком светильнике плохо зашпаклеванный потолок может потребовать дополнительной отделки, то вас ожидает доставляющая неудобство из-за пыли и весьма дорогостоящая работа.
3. Помимо этого стоит изучить уровень качества встроенной обстановки (например, кухонной мебели и техники), а также сантехники. Здесь действует то же правило — чем качественнее техника, тем дольше можно будет пользоваться недвижимостью, не производя дополнительных вложений. Особенно важен вопрос сантехники для квартир, предназначенных для сдачи в аренду, поскольку каждый требующий замены объект снижает получаемый доход.
4. Стоит проявлять внимательность также при покупке реновированных квартир, расположенных за пределами городских центров, особенно если квартира покупается на непродолжительный период. Здесь может подстерегать та же опасность, когда, благодаря свежему ремонту, люди меньше обращают внимание не недостатки жилья и его места расположения. С ростом амортизации отделки, плохое место расположения или нереновированный жилой дом будут оказывать все возрастающее негативное влияние на его цену. Если же квартира покупается для проживания на более длительный период, то ситуация будет несколько лучше. Поскольку стоимость ранее сделанного ремонта может достигать даже половины стоимости квартиры (если заказывать его самому, то он может обойтись даже дороже), несмотря на то, что при длительной эксплуатации отделка амортизируется, но она все же окупает себя, благодаря комфортному пользованию жильем.
5. И в заключение. Если квартиру покупают для того, чтобы сделать ремонт самому или заказать в ней ремонт, то стóит, скорее, отдать предпочтение требующей ремонта квартире в реновированном доме. Наиболее дорогостоящим может стать новый ремонт в частично отремонтированной квартире, поскольку часть отремонтированной площади обычно приходится все же переделывать. Вместе с тем, при покупке переплачивать приходится именно на эту сумму, и квартира с разными уровнями отделки или материалами, как правило, уступает уровню стоимости полностью и на одном уровне отремонтированных квартир