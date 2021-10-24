Влияние ремонта на стоимость недвижимости. Как избежать переплаты?

“Именно по этой причине на сегодняшнем рынке недвижимости можно заметить тенденцию к чрезмерно переоценивать значимости отделки или ремонта. Ситуацию на рынке недвижимости еще более осложняет то обстоятельство, что возросли также и цены на строительство. Сейчас достаточно сложно найти хороших специалистов по отделке, поэтому приходится учитывать и длительный срок ожидания”, — пояснил Тедер.

Тедер предлагает читателям также несколько полезных советов о том, на что в части отделки стоит обратить внимание при покупке квартиры:

1. Прежде всего, следует исходить из того, в каких целях будет использоваться приобретаемое жилье.

Если отремонтированную квартиру покупают как собственное жилье или для сдачи в аренду, то в первую очередь стоить обратить внимание на качество отделки и уровень качества отделочных материалов. Чем качественнее отделка, тем дольше можно будет пользоваться недвижимостью, не вкладывая в нее дополнительные средства.

Если квартира покупается в качестве инвестиции с перспективой её продажи в будущем, то помимо отделки следует больше уделить внимания также и прочим параметрам имущества, например, этаж, планировка, место нахождения и т.д., поскольку без учета этих данных возникает опасность того, что вы можете переплатить за недвижимость. Это касается, в первую очередь, именно только что отремонтированных квартир, в которых запах так сказать “свежего ремонта” отвлекает внимание от других важных параметров недвижимости. Учитывать следует также и то, что стоимость такой квартиры, из-за

плохого расположения или неудобного этажа после переезда или сдачи её в аренду может заметно упасть, поскольку она уже не является совершенно новой квартирой, и другие факторы недвижимости будут оказывать на нее большее влияние.