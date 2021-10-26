Дожить до весны: 7 способов создать у себя дома интерьер в стиле хюгге

Расставьте семейный винтаж

Стиль хюгге — это обязательно семья и семейные ценности. А, значит, в интерьере просто обязано быть некоторое количество милых мелочей, напоминающих вам о членах вашей семьи. Это может быть небольшая фарфоровая статуэтка, доставшаяся вам от бабушки, или старая детская игрушка вашей мамы, или фотография начала XX века, на которой изображены ваши пра-пра-прабабушка и пра-пра-прадедушка. Все идет в ход и вместе образует то самое ощущение уюта.

Создайте теплый искусственный свет

Серая унылая погода не является для нас чем-то удивительным. Особенно сейчас, когда и выходить, и возвращаться с работы приходится затемно. Поэтому не удивительно, что поклонники хюгге любят свет. Долгими зимними вечерами этот свет им обеспечивают свечи или горящий камин.

Если камину у вас в доме взяться неоткуда, а против свечей активно возражают члены семьи, то атмосферу хюгге можно устроить при помощи ламп с абажурами или плафонами. В одном углу торшер, в другом — парочка бра и вот вы уже практически добились желаемого эффекта.

Предусмотрите места для всех членов семьи и парочки друзей

Стиль жизни хюгге — это частое общение с семьей и друзьями. Но это не бурные вечеринки, о которых в курсе все ваши соседи на пару этажей вокруг. Это тихие уютные вечера с горячим какао и горсткой пледов, в которые так удобно заворачиваться. Поэтому, если вы твердо настроены следовать хюгге, то в вашем доме должно быть множество диванов, кресел, пуфиков и подушек, которые можно кинуть на пол и усесться сверху.

Используйте натуральные материалы и текстиль

Устраивая подобный интерьер, помните — чем больше натуральных материалов вы будете использовать, тем лучше. Это может быть скатерть на столе, чехлы на подушках, керамическая или фарфоровая посуда и деревянные рамки для фотографий на стене.

Это же правило действует и для текстиля. Помимо уже упомянутых чехлов для подушек, накиньте пару пледов на диван и кресла, положите скатерть или салфетки на стол, мягкий ковер на пол и повесьте шторы на окна.