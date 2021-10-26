Рынок недвижимости ищет точку равновесия. Аналитик рассказал об объемах строительства, росте цен и демографических противоречиях

Резкий рост себестоимости может повлиять на планируемые объемы строительства. Если в начале коронакризиса строительные цены “застыли”, то в мае этого года их рост восстановился, а в сентябре индекс себестоимости строительства уже вырос до 12%. Основной причиной такого резкого роста стало повышение цен на строительные материалы, составившее в сентябре 17%. Быстрое восстановление экономики, высокий мировой спрос и проблемы с цепочкой поставок подстегнули рост цен, и прежде всего на импортные материалы. В результате общей сумятицы появилась и возможность играть с ценами там, где, вероятно, прямых причин для этого нет. Опасения по поводу перебоев с поставками и роста цен также подлили масла в огонь, способствуя накоплению складских запасов и опережающему росту спроса. В какой-то степени эти опасения могут быть преувеличены — все же значительная часть строительных материалов производится в нашем регионе, и резкого роста объемов строительства, который мог бы привести к повышению спроса и цен, в Эстонии и соседних странах не ожидается.

Аналогичная ситуация складывается и с новыми девелоперскими проектами. В третьем квартале были выданы разрешения на строительство 216 000 м2 нового жилья. Хотя в свете истории эстонского рынка недвижимости это очень высокий показатель, он все же на 18% меньше, чем в третьем квартале 2020 года. Тем не менее, в первые девять месяцев этого года объем разрешений на строительство остался примерно тем же, что и в прошлом году.

На уходящей неделе Департамент статистики Эстонии опубликовал новые данные о будущем и прошлом строительного рынка Эстонии. Последние данные по разрешениям на застройку и эксплуатацию показывают, что проблема недостатка предложения, которая оказывала влияние на рынок в течение последнего года, не подает признаков ослабления. А именно, в третьем квартале этого года были выданы разрешения на эксплуатацию 154 000 м2 нового жилья, что почти на 10% меньше, чем за тот же период прошлого года. Общее число разрешений на эксплуатацию нового жилья, выданных за три квартала нынешнего года, меньше прошлогоднего уже на 14%. Поскольку интерес покупателей к приобретению нового жилья по-прежнему высок, неудивительно, что рыночный спрос в некоторых случаях превышает предложение.

Рост цен на недвижимость не был чрезмерным

Ограниченное предложение наложило на рынок свой отпечаток: во втором квартале индекс цен на жилье, публикуемый Департаментом статистики Эстонии, вырос на 16%, что составляет самый значительный рост с 2013 года. При этом цены на дома выросли на целых 22%, в то время как рост цен на квартиры ограничился всего 14%. Свежие данные Земельного департамента — за третий квартал — отражают гораздо более умеренный рост цен. В третьем квартале средняя цена квадратного метра квартиры в Эстонии выросла в среднем на 9%, а в Таллинне даже чуть меньше — на 7%, что, очевидно, ниже роста заработной платы в столице.

Стремительный рост цен на недвижимость в Эстонии — не такая уж новость, на протяжении последнего десятилетия у нас наблюдается рост цен примерно на 8% в год. Однако важно отметить, что средняя заработная плата в Эстонии росла теми же темпами. Такой гармоничный рост цен и зарплат характерен далеко не для всех стран. В особенности несоответствие между зарплатой и ценами на недвижимость усугубилось во время коронакризиса, когда инвестиции в недвижимость стали расти, а рост заработной платы оставался скромным. В этом году по сравнению с другими европейскими странами с точки зрения роста цен Эстония вновь оказалась далеко не лидером. Среди богатых западноевропейских стран цены на недвижимость в этом году росли быстрее в таких странах, как Нидерланды, Дания и Люксембург, где о росте заработной платы на 7–8% можно только мечтать.