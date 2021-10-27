Как купить кровать и не ошибиться с выбором: самые популярные модели и простые советы

1. Базовая модель



В любом направлении моды и дизайна существует такое понятие, как “базовая модель”. В данном случае в качестве базовых дизайнеры выделяют такие предметы интерьера, которые впишутся практически в любую обстановку и стиль. Для кровати отличительными особенностями являются лаконичная форма, невысокое изголовье, отсутствие декора, нейтральный цвет и качественная обивка.



2. С декором “капитоне”



Кровати с мягким изголовьем, декорированным “каретной стяжкой”, не теряют своей популярности. Такая модель с эффектным внешним видом превосходно смотрится в современном классическом и американском стилях. Средиземноморский, прованс и эклектика примут такую модель в обивке из натуральных тканей. Только имейте в виду при выборе, что массивное изголовье “съест” дополнительные сантиметры.



3. С высоким мягким изголовьем



Выбирая кровать, опирайтесь на стилистику интерьера вашей спальни. Высокие мягкие изголовья сделают атмосферу более торжественной и уютной. Такие изголовья в зависимости от стиля интерьера могут быть разной формы, высоты, с дополнительными “ушами” по бокам и изготовлены из ткани любого цвета.



4. На высоких ножках



В большой кровати на ножках есть два существенных плюса. Первый — визуально она кажется невесомой и менее габаритной. И второй — значительно упрощается процесс уборки спальни. Такой облегченный каркас лучше всего смотрится в скандинавских и современных минималистичных интерьерах.



5. Из массива



Деревянные каркасы — более экологичные и не требуют сложного ухода в сравнении с кроватями в тканевой обивке. Натуральные породы древесины медленно старятся и даже становятся эстетичней со всеми потертостями и щербинками.



6. Дизайнерские модели



Выбор в пользу дизайнерских кроватей обычно делают, когда хотят задать тон и стиль обстановке за счет мебели. Такие модели будут солировать в интерьере спальни и не останутся без внимания.

