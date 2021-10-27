Жители стран Балтии спрогнозировали, насколько вырастут цены на жилье

Такой рост прогнозируют 54% жителей Эстонии 44% жителей Латвии и Литвы. Кроме того, 12% населения стран Балтии считают, что рост цен будет происходить ещё быстрее.

“Цены на жильё растут не только в Балтийских странах, но и во всей еврозоне. Помимо цен на недвижимость и спроса, растёт и количество заключённых сделок”, — говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане. “На данный момент ситуация на рынке недвижимости продиктована предложением, которое значительно ниже, чем, например, в это же время два года назад. Это означает, что количество выставленной на продажу недвижимости значительно сократилось, поэтому у потенциальных покупателей выбор меньше, а за выставленные на продажу квартиры можно просить больше. Кроме того, конечно, цены определяются и подорожавшими строительными материалами”, — объясняет Ребане.

По словам Ребане, наибольшим спросом пользуются двух- или трёхкомнатные квартиры площадью от 50 до 65 м² в новостройках. Например, если молодёжь в основном предпочитает небольшие квартиры недалеко от центра города, чтобы их дом находился как можно ближе к работе и местам отдыха, то семьи с детьми переезжают за город, предпочитая таунхаусы с выходом к зелёным зонам”.

Опрос показывает, что жители Эстонии по сравнению с жителями других Балтийских стран меньше всего (13%) склонны верить в то, что цены не вырастут или даже упадут. В Литве такого же мнения придерживаются 23%, а в Латвии — 14%.

“Согласно опросу, около трети населения стран Балтии в настоящее время рассматривают возможность покупки жилья, и хотя часть населения ожидает снижения цен, в будущем цены, скорее всего, продолжат расти из-за высокого спроса и роста стоимости строительных материалов, поэтому в ближайшее время изменений не ожидается”, — пояснил Ребане.

*Опрос, в котором приняли участие более 1000 человек в возрасте 25–55 лет во всех странах Балтии, был проведён в сентябре этого года в сотрудничестве с исследовательским центром Norstat.