Трубы коптят: отопительный сезон еще не в разгаре, а уже произошли страшные несчастные случаи

Необслуженные или неправильно обслуженные трубы каждый год вызывают множество несчастных случаев. По данным директора коммуникационного отдела Спасательного департамента Сандры Нахкур, в прошлом году из-за загоревшейся в трубе сажи или неисправной отопительной установки произошло 260 несчастных случаев.

По состоянию на середину октября этого года таких инцидентов уже было 205, хотя отопительный сезон только начинается. Печальную статистику пополняют происшествия, причиной которых становятся неисправные или необслуженные отопительные системы: в прошлом году их было 41, в этом — уже 38.

При этом Закон о пожарной безопасности гласит, что необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, проверять безопасность использования находящегося во владении строения и помещения, а также соответствие требованиям, а при использовании отопительной системы следует обеспечивать безопасность для жизни и имущества человека и для окружающей среды.

Для того чтобы использование очагов отопления давало тепло, а не приводило к несчастным случаям, необходимо соблюдать простые правила. Как бы много владелец дома ни знал о печах и трубах, строительство отопительных установок следует доверить профессиональному печнику, а печь надо топить умеренно.

Как часто надо проверять и чистить трубы?



Одна из наиболее частых причин пожаров в помещениях — чрезмерная топка. Во избежание несчастных случаев важно дважды в год чистить отопительные установки, которые используются круглый год, а те из них, что используются сезонно, — один раз в год.

В частных домах чистить трубу можно и самостоятельно, но раз в пять лет отопительные системы все же должен проверять профессиональный трубочист. “Отопительные системы много- или малоквартирных домов и рядных домов профессиональный трубочист должен чистить раз в год”, — подчеркнула Нахкур.

Памятка от Спасательного департамента на отопительный сезон: