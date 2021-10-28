Трубы коптят: отопительный сезон еще не в разгаре, а уже произошли страшные несчастные случаи
Необслуженные или неправильно обслуженные трубы каждый год вызывают множество несчастных случаев. По данным директора коммуникационного отдела Спасательного департамента Сандры Нахкур, в прошлом году из-за загоревшейся в трубе сажи или неисправной отопительной установки произошло 260 несчастных случаев.
По состоянию на середину октября этого года таких инцидентов уже было 205, хотя отопительный сезон только начинается. Печальную статистику пополняют происшествия, причиной которых становятся неисправные или необслуженные отопительные системы: в прошлом году их было 41, в этом — уже 38.
При этом Закон о пожарной безопасности гласит, что необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, проверять безопасность использования находящегося во владении строения и помещения, а также соответствие требованиям, а при использовании отопительной системы следует обеспечивать безопасность для жизни и имущества человека и для окружающей среды.
Для того чтобы использование очагов отопления давало тепло, а не приводило к несчастным случаям, необходимо соблюдать простые правила. Как бы много владелец дома ни знал о печах и трубах, строительство отопительных установок следует доверить профессиональному печнику, а печь надо топить умеренно.
Как часто надо проверять и чистить трубы?
Одна из наиболее частых причин пожаров в помещениях — чрезмерная топка. Во избежание несчастных случаев важно дважды в год чистить отопительные установки, которые используются круглый год, а те из них, что используются сезонно, — один раз в год.
В частных домах чистить трубу можно и самостоятельно, но раз в пять лет отопительные системы все же должен проверять профессиональный трубочист. “Отопительные системы много- или малоквартирных домов и рядных домов профессиональный трубочист должен чистить раз в год”, — подчеркнула Нахкур.
Памятка от Спасательного департамента на отопительный сезон:
- Ваша обязанность — следить за тем, чтобы труба и дымоходы здания были чистыми и без трещин.
- Вы отвечаете за то, чтобы электропроводка и электрическая бытовая техника в вашем доме были целы и исправны.
- Дымовой датчик поможет обнаружить пожар в начальной стадии. Установите также датчик угарного газа.
- Запрещается оставлять отопительные и нагревательные установки (плиты, печи, котлы, тепловентиляторы) без присмотра.
- Не грейте замерзший трубопровод открытым пламенем.
Маленький датчик спасает жизни
Месяц назад в Тарту при пожаре в квартире на Калда теэ погибли два человека. Человек, обнаруживший пожар, увидел густой черный дым, окна в квартире лопнули из-за высокой температуры, из здания вырвалось пламя. Спасатели нашли в помещении двух погибших мужчин. Их товарищ был спасен из горящего дома, но доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В квартире не было исправного дымового датчика, который на ранней стадии сообщил бы о пожаре и, вероятно, предотвратил бы несчастный случай, унесший несколько человеческих жизней. Трагедия, произошедшая на Калда теэ, наглядно показывает, какую важную роль играет исправный датчик дыма и угарного газа. Еще лучше, когда сигнал тревоги автоматически передается третьей стороне. Например, оборудование G4S соединено с центром управления, который сразу получает сигнал, если в вашем доме образуются дым или угарный газ. Центр управления свяжется с вами и при необходимости пришлет на помощь патрульный экипаж или пожарных.
“Обнаружить опасный для жизни угарный газ, невидимый и не имеющий запаха, может только датчик, поэтому он крайне важен даже тогда, когда человек находится дома. В больших домах мы советуем при возможности установить даже несколько датчиков в разных комнатах, чтобы они были как можно ближе к очагам опасности, чтобы предотвратить крупный ущерб. Материальный ущерб от пожара, конечно, большой, но эмоциональный ущерб, когда сгорают ваш дом или памятные вещи, невосполним”, — объяснил директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.
С 1 марта этого года с целью снижения числа отравлений угарным газом и вызванных им смертей датчик угарного газа является обязательным в зданиях с дровяными печами, плитами или каминами — установить в них датчик необходимо при первой возможности, но не позднее чем к 1 января 2022 года.