ФОТО | Как красиво! Известная эстонская певица продает свой дом в Нымме за полмиллиона евро

Дом реновирован в 2000 году, и общая площадь участка составляет 680 квадратных метров. В частном доме есть также просторная баня, и из ее предбанника можно попасть на открытую террасу.

На загруженных на портал Kinnisvara24 фотографиях видно, что на стене в одном коридоре висят также завоеванные Ханной премии "Золотой диск".

18 лет Ханна и Андер действовали также на мызе Неэрути. Певица позднее признавалась в СМИ, что не представляла, как долго могут продолжаться работы по реновации. Фасадные работы на мызе были закончены только в 2018 году.