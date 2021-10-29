В Эстонии появилась услуга "Арендуй, чтобы купить": как это работает?

Председатель правления Numa Ауримас Чагус подтвердил, что Эстония — хороший выбор для расширения географии услуги: “По нашему мнению, услуга “Арендуй, чтобы купить” становится здесь все более и более актуальной из-за быстро растущих цен на недвижимость и строгих условий кредитования. Путь к тому, чтобы стать домовладельцем, может быть долгим и порой сложным. Население Таллинна растет, и мы рассматриваем столицу, как отличное место для инвестиций в недвижимость”.

По словам исполнительного директора Numai Eesti Эрве Леттермо, договор аренды заключается на неопределенный срок, а цена аренды согласовывается на пять лет: “По согласованию с клиентом мы помогаем ему обставить дом, а при необходимости и отремонтировать. Мы продаем арендатору жилье по той же цене, по которой мы изначально приобрели, отремонтировали и при необходимости обставили его. Это дает человеку возможность четко оценить и спланировать свое финансовое положение на фоне постоянно меняющихся цен на недвижимость. Если желаемый уровень самофинансирования достигнут, клиент может взять кредит в банке и выкупить у нас дом”.

На первом этапе Numai поможет приобрести жилье в Таллинне и Харьюмаа. Из всех выставленных на продажу объектов клиент выбирает квартиру или дом, которые соответствуют требованиям Numai. Numai оценивает стоимость выбранного клиентом жилья, качество строительства и отделки, надежность застройщика и состояние документации. Если условия подходят обеим сторонам, Numai покупает объект, а затем подписывает с клиентом договор аренды и обязательственно-правовой договор купли-продажи. Если жилье не меблировано, Numai поможет обставить его по желанию клиента. Когда у клиента появляется достаточное самофинансирование и найден финансирующий жилищный кредит банк, клиент может выкупить жилье.