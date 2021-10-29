ГАЛЕРЕЯ | В IKEA назвали главную проблему в домах жителей Эстонии и рассказали, как ее решить
„На основании визитов по домам можно сказать, что местные жители очень хорошо разбираются в обстановке своего жилья. Квартиры и дома в Эстонии очень эстетичны, современны, функциональны и в целом очень похожи на скандинавские. Еще одна положительная тенденция, которую мы заметили, заключается в том, что у жителей Эстонии дома меньше вещей, чем у жителей других стран Балтии, и это помогает им лучше организовать их хранение. Однако есть еще возможности для улучшений, начиная с правильного выбора мебели для хранения вещей. Из-за пандемии мы проводим дома гораздо больше времени, чем раньше, поэтому удобство и функциональность в приоритете”, — говорит Эгле Чуве, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Baltic.
“Различные решения для хранения вещей можно попробовать и спланировать, даже не выходя из дома. IKEA предлагает бесплатные цифровые планировщики, позволяющие проверить, какие решения лучше всего подходят для всего вашего дома или отдельной комнаты. Небольшие проекты по обустройству дома могут выполняться самими покупателями, а для более крупных проектов дизайнеры IKEA также могут помочь на заранее забронированной встрече”, — добавила Чуве.
Советы и рекомендации по планированию гардероба и других решений для хранения вещей
- Сортировка вещей. Если вы планируете разобрать гардероб или другое решение для хранения вещей, начните разбирать вещи. Сделайте две стопки вещей: в первую положите все, что вы определенно хотите сохранить, во вторую — все, что вы хотите использовать снова. Таким образом вы сможете навести порядок в доме и понять, сколько и какое место для хранения вам нужно.
- Измерьте комнату. Весь процесс планирования следует начинать с замеров, чтобы определить размер комнаты, в которой будет размещаться планируемый шкаф или система стеллажей. Вы также можете заказать профессиональные услуги по измерению.
- Выберите мебельную систему для комнаты. IKEA предлагает специальные мебельные системы для разных комнат, поэтому мебель отвечает конкретным потребностям и обеспечивает максимальную функциональность. Подумайте, какой дизайн вы предпочитаете и что вам нужно: вы предпочитаете полку или ящик, сколько вешалок вам нужно, нужно ли вам отдельное место для обуви, сколько вещей вы хотите хранить в коробках и т.д. Все эти модели можно просмотреть на экране, чтобы понять и сравнить, как каждый вариант выглядит в реальной жизни.
- Создайте свой гардероб и решение для хранения вещей. В IKEA есть 12 разных планировщиков, и каждый из них представляет отдельную линейку продуктов. С помощью планировщика вы можете создавать столько разных дизайнов и версий, сколько захотите, не выходя из дома. Вы также можете просмотреть готовые комбинации и выбрать оттуда подходящее решение.
- Играйте с дизайном и бюджетом. С виртуальными планировщиками вы можете попробовать разные варианты: добавить разные фасады, открытые или закрытые полки или ящики и попытаться виртуально открыть/закрыть их, чтобы убедиться, что то или иное решение не оставляет сомнений и выглядит комфортно. Сделав это, вы получите исчерпывающий список всех предметов в виртуальном дизайне с ценами и скорректируете окончательный бюджет в соответствии с вашими потребностями.
- Проконсультируйтесь со специалистом. В конце ноября IKEA откроет новое концептуальное место встречи в Тарту. Пункт планирования и заказа полностью посвящен проектированию мебельных систем. Посетителей, желающих самостоятельно спланировать мебельную систему или нуждающихся в помощи специалистов IKEA, ждут на площади около 1000 квадратных метров. Единственное, что заказчик должен взять с собой, это габариты помещения. Консультации с работниками IKEA нужно бронировать заранее. Такая услуга доступна и в Таллинне.
Основные ошибки при хранении вещей и как их исправить
Дизайнер интерьера отмечает, что для того, чтобы получить максимальную пользу от мебели, необходимо обратить внимание на то, что находится внутри шкафов или комодов.
“Главная задача для эстонских домов — улучшить организацию вещей. Очень часто мы видели, как из-за организационных ошибок мебель используется не по максимуму, а пространство можно было использовать гораздо эффективнее с небольшими изменениями. Кроме того, отсутствуют основные аксессуары для хранения вещей: в каждом шкафу, комоде или ящике должны быть ящики, перегородки, вешалки и т.п. — эти небольшие аксессуары обеспечивают лучшую функциональность”, — добавила Чуве.
По ее словам, есть несколько советов, как дополнить существующие решения для хранения аксессуаров:
- Используйте ящики и перегородки. Более мелкие аксессуары и предметы одежды имеют тенденцию перемешиваться на полках, но при разделении на разные части они дольше остаются в порядке.
- Измените способ хранения одежды. Не просто храните одежду в ящике горизонтально, а складывайте ее так, чтобы вы могли хранить ее в ящиках вертикально. Это делает одежду более заметной и удобной в уходе.
- Держите наиболее часто используемые предметы на уровне глаз, а менее используемые предметы размещайте выше. Это упрощает организацию повседневных вещей.