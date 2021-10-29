ГАЛЕРЕЯ | В IKEA назвали главную проблему в домах жителей Эстонии и рассказали, как ее решить

„На основании визитов по домам можно сказать, что местные жители очень хорошо разбираются в обстановке своего жилья. Квартиры и дома в Эстонии очень эстетичны, современны, функциональны и в целом очень похожи на скандинавские. Еще одна положительная тенденция, которую мы заметили, заключается в том, что у жителей Эстонии дома меньше вещей, чем у жителей других стран Балтии, и это помогает им лучше организовать их хранение. Однако есть еще возможности для улучшений, начиная с правильного выбора мебели для хранения вещей. Из-за пандемии мы проводим дома гораздо больше времени, чем раньше, поэтому удобство и функциональность в приоритете”, — говорит Эгле Чуве, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Baltic.

“Различные решения для хранения вещей можно попробовать и спланировать, даже не выходя из дома. IKEA предлагает бесплатные цифровые планировщики, позволяющие проверить, какие решения лучше всего подходят для всего вашего дома или отдельной комнаты. Небольшие проекты по обустройству дома могут выполняться самими покупателями, а для более крупных проектов дизайнеры IKEA также могут помочь на заранее забронированной встрече”, — добавила Чуве.

Советы и рекомендации по планированию гардероба и других решений для хранения вещей

- Сортировка вещей. Если вы планируете разобрать гардероб или другое решение для хранения вещей, начните разбирать вещи. Сделайте две стопки вещей: в первую положите все, что вы определенно хотите сохранить, во вторую — все, что вы хотите использовать снова. Таким образом вы сможете навести порядок в доме и понять, сколько и какое место для хранения вам нужно.

- Измерьте комнату. Весь процесс планирования следует начинать с замеров, чтобы определить размер комнаты, в которой будет размещаться планируемый шкаф или система стеллажей. Вы также можете заказать профессиональные услуги по измерению.