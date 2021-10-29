Насколько качественное утепление здания спасет от высоких цен на электричество и газ?

Если сейчас кто-то все еще думает, что эти повышения цен его не коснутся, то уж по крайней мере косвенно рост цен все равно затронет каждого. Даже тех, кто непосредственно не использует электричество или газ для отопления своего дома. Во-первых, это обусловлено тем, что многие коммунальные отопительные установки используют для нагрева поступающей в ваши радиаторы воды газ. В то же время электричество потребляется, например, системой полового отопления, собственным котлом на гранулах, не говоря уже обо всех предприятиях, которые что-либо производят. Таким образом, в итоге все равно вырастут все цены.

В особенно сложном положении сейчас находятся люди, которым приходится отапливать жилье с помощью только электричества. В то же время ситуация собственников газовых котлов также является не особо завидной. Ведь газовый котел использует оба данных ресурса — как газ, так и в некоторой степени электричество.

Простой расчет говорит о том, что, например, если цена газа поднимается на 50%, что на сегодняшний день уже произошло, то расходы вырастут на столько же. То есть, если раньше на отопление квартиры зимой уходило 60 евро, то этой зимой данные расходы увеличатся уже до 90 евро. Точно спрогнозировать то, насколько цены на электричество, газ и бензин вырастут в дальнейшем, не может никто. Это означает, что ограничивать расходы на отопление нужно начинать каким-то другим образом, и единственным таким вариантом является просто их уменьшение посредством обеспечения достаточной теплостойкости своего дома, позволяющей расходовать меньше ресурсов на отопление и замедлить охлаждение помещений.

Лучшее утепление будет обеспечивать экономию в течение многих лет