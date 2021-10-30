Читательница возмущена: жильцы платят за должников — разве так можно?

"Я позвонила бухгалтеру, который у нас общий на несколько домов. Она сказала, что это у нас должники в доме, поэтому председатель берет эти деньги. Но это же незаконно! У меня пенсия 199,50 евро и инвалидность 12,76. И я еще буду платить за неплательщиков? Разве так можно — без ведома жильцов добавлять к счету какой-то резервный фонд?"

От редакции:

“Любые целевые взносы на обслуживание, управление, ремонт, в резервный фонд утверждаются общим собранием собственников квартир, — отвечает юрист KETA ÕIGUSBÜROO OÜ, магистр права Марина Сухнёва. — Собственнику квартиры нужно запрашивать информацию по всем вопросам не у бухгалтера, так как в КТ они зачастую не владеют всей информацией, а у правления квартирного товариществa. Надо запросить протокол общего собрания, которым определили размер и обязанность собирать резервный капитал. Если общее собрание не принимало такое решение, то обязанности платить нет”.

Марина Сухнёва подчеркивает, что если в этом КТ действительно существует проблема с должниками, то правление обязано взыскивать долги, а не покрывать недобор средств за счет других собственников квартир.