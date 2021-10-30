ФОТО | Пара нашла тайную комнату в съемной квартире

Британцы наткнулись на тайную комнату почти сразу, как въехали в арендованное жилье. Вход в спрятанное от глаз помещение находится в нижнем шкафу в углу кухни, судя по фотографиям, которые приводит издание. Двери для обычного доступа в комнату нет, также там не уложено покрытие на полу, разбросаны провода и строительные материалы.

“Определенно оставим что-то странное для следующих жильцов, когда переедем”, — поделились квартиранты в соцсети. Пользователи соцсети рассказали о своих теориях, для чего может предназначаться помещение. “Я бы превратила его в укрытие, чтобы есть там любимые закуски и не делиться со своими детьми”, — пошутила одна из женщин. “Это могло пригодиться для серийного убийцы — место, чтобы прятать тела”, — озвучили более мрачную версию другие интернет-пользователи.