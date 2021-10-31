Хэллоуин дома: 5 "жутких" идей для декора квартиры

Еще один вариант — покрасить тыкву. “Например, покрасить ее в белый или черный цвет и нанести изображения насекомых, пауков, летучих мышей. Или просто создать графический орнамент. Приклеить клепки, стразы, черное кружево или обмотать нитями”, — рекомендует дизайнер Алена Чмелева.

Главное украшение Хэллоуина — тыквы. И здесь множество вариантов, как обыграть их. Например, можно купить в магазине настоящие тыквы, сделать из них композиции в виде фонарей или страшных фигур. Либо же можно заказать фонари в виде тыквы на маркетплейсах или сделать тыкву-мумию свои руками. Для этого нужно обмотать тыкву марлей (или веревкой) и наклеить глаза.

Оранжевый цвет можно ввести в интерьер с помощью тыкв и осенних листьев. Например, входную дверь украсить оранжевым венком, говорит дизайнер интерьера Алена Чмелева. Второй важный цвет Хэллоуина — это черный, достаточно будет интерьерных акцентов. Можно поменять скатерть на темную, а на потолочные светильники подвесить черные шляпы. Даже обычный белый воздушный шарик можно легко сделать мистическим, обтянув черной сетчатой тканью. Рассмотрим несколько приемов подробнее.

Основные цвета Хэллоуина — оранжевый и черный, именно они должны преобладать в этот праздник в интерьере дома или квартиры. “Оранжевый — цвет тыквы, осенних фруктов, урожая. Черный — цвет ночи, всех злых существ, тайны. Все это можно разбавить яркими акцентами — красный, фиолетовый. Это основная палитра, при помощи которой интерьер станет узнаваемым к празднику”, — рассказала дизайнер интерьера Виктория Силаева.

На маркетплейсах представлено множество товаров к Хэллоуину: от традиционных тыкв и фонариков до посуды в виде черепов и костюмов из “Игры в кальмара”. Кроме того, некоторые украшения к празднику можно сделать самим. Вместе с дизайнерами собрали несколько вариантов, как подготовить дом или квартиру к Хэллоуину.

В ночь с 31 октября на 1 ноября в отмечается Хэллоуин — старинный британский праздник, именуемый также “Канун Дня всех святых”, который восходит еще к традициям кельтов.

2. Кровавые свечи и ночник с пауками



Неотъемлемые атрибуты Хэллоуина — это свечи и фонарики. Они помогут создать мистическую атмосферу в квартире. Способов обыграть их тоже множество. Например, из обычных свечей можно сделать кровавые. Для этого понадобятся два вида свечей — белые и красные. Нужно зажечь красную свечу и воском от нее украсить белую. Получится достаточно реалистично.

Создать мистическую атмосферу помогут и обычные банки под соленья. Есть два варианта, как их превратить в декор для Хэллоуина, говорит Алена Чмелева. Первый вариант — обклеить банки листьями и внутрь поставить восковые круглые свечи.

Второй вариант — превратить банки в ночник с пауками. Для этого нужно взять банки нескольких размеров, маленькие белые фонарики с батарейным питанием, марлю или вату (имитацию паутины) и резиновых пауков. Последних можно купить в детском магазине. “Расстелите кусок марли и положите сверху фонари. Оберните марлю вокруг фонарика. Используя японскую палочку для суши, опустите ее на дно банки. Добавьте паука”, — рассказала Алена Чмелева.

Такие светильники можно разместить в любом месте. Особенно хорошо они будут смотреться на комоде или в центре обеденного стола. Как альтернативу подобным светильникам можно использовать гирлянды. Есть специальные серии к Хэллоуину — в виде тыкв, черепов, но подойдут и обычные фонарики.

3. Стая летучих мышей или приведений



Дом можно украсить бумажными летучими мышами, подвесив их к потолку или прикрепив к стенам. Для этого понадобятся черный картон (или обычный пакет для мусора), ножницы, нитки или двусторонний скотч. Шаблоны летучих мышей можно нарисовать или найти в интернете. Чтобы такая стая выглядела натурально, лучше сделать шаблоны разных размеров. После чего вырезать из картона фигуры и подвесить их к люстре или прикрепить к стене.

Можно купить готовые композиции и наклейки и украсить ими стены или также подвесить к потолку. Это могут быть наклейки в виде летучих мышей, призраков или тыкв с черепом.

4. Паутина и кровавые следы