Вещи на кухне, крадущие энергию счастья и благополучия

Дом требует постоянного ухода, и речь не всегда идет о ремонте. Постепенно в разных углах ящиках, на полках скапливаются вещи, которые захламляют пространство, и со временем их может стать слишком много. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют поддерживать порядок у себя в жилище, а также прибраться на кухне. Выбросив некоторые бесполезные вещи, получится обновить ее энергетику и сделать дом полной чашей.

Винные пробки и крышки

Речь идет о бесконечном скоплении пробок, которые многие хозяйки мечтают превратить в что-то полезное, однако они годами пылятся на одной из полок. Энергетика этих предметов крадет благополучие, а также часто вызывает раздражение, ведь зло незавершенных дел относится и к таким коллекциям, которые собирались для благого дела, а остались немым укором. Освободив свою кухню от этого хлама, вы будете чувствовать себя значительно лучше.

Испорченные продукты

В современном мире нет проблем с продуктами питания, поэтому закупать огромное количество круп и консервов не имеет смысла. В большом количестве банок и пакетов легко не заметить просроченные продукты, способные нанести вред здоровью. Кроме этого просроченная продукция негативно влияет на финансовое благополучие, что не может не влиять на атмосферу в доме. Эксперты в области биоэнергетики рекомендуют пересмотреть свое отношение к запасам, чтобы исключить скопление просрочки на своей кухне.

Пакеты и упаковка

Возвращаясь из магазина с очередным пакетом, покупая продукты на развес, мы приносим домой огромное количество вроде бы нужных предметов, однако они имеют свойство копится годами и захламлять пространство. Кроме микробов, принесенных с улицы, эти пакеты нарушают гармоничное течение энергетических потоков, перекрывая доступ позитивной энергетике, и крадут счастье.

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