Мифы и реальность: как экономить электричество
Множество нехитрых советов, как экономить на электричестве, можно найти в интернете. Да и многие из этих советов уже устойчиво вошли в наш обиход. Разобраться в том, какие же из советов действуют на практике, помогает главный преподаватель отделения электрики Таллиннской строительной школы Ингрид Кнуут.
Совет 1: Замените все лампочки на энергосберегающие.
– На сегодняшний день лучше всего использовать LED-лампы (светодиодные. — Прим. ред.). Они служат дольше и теперь стали намного качественнее. И да, они самые экономичные. Насколько экономичнее, это зависит от конкретной мощности, от оболочки лампы, от того, насколько она рассеивает свет. По меньшей мере, LED-лампы примерно в семь раз экономичнее других. Если электросистема в здании в порядке, то эти лампы могут прослужить 5–6 лет, а бывает, что и спустя 10 лет качество их освещения не меняется.
Во многом это зависит от скачков напряжения, от корректной работы электрика, от конкретного места, где находится лампа. Если это ванная комната, то там лампа, подлежащая использованию в сухом помещении, долго не прослужит. Также LED-лампы не любят, когда их роняют. Поэтому многое зависит, роняли ли вы ее где-то или, может, еще на складе лампочка падала. Ударов они боятся. Контакт в них может легко разойтись.
И надо учитывать, что самые дешевые LED-лампы ничего не экономят. Их качество скверное, это еще, так сказать, старая серия ламп.
Совет 2: Используйте локальные источники света вместо общего. Вместо люстры включайте торшер.
– Вообще никакой разницы нет. Раньше действительно было так, что на потолке было люминесцентное освещение, а в напольном светильнике были галогенные лампы. Тогда да, была разница в их мощности и в потреблении этой мощности. Сегодня с LED-лампами никакой разницы нет.
Совет 3: Загружайте стиральную машину целиком, не позволяйте ей работать “вхолостую”.
– Стиральной машине все равно, сколько в ней белья. Она работает по встроенной программе одинаково при любом количестве белья. Если вы загрузите белья больше допустимого, то вы просто сломаете машину, ее части — ремни, мотор — быстрее износятся. Если вы включите полупустую машину, меньше энергии она не потратит, а потратит меньше воды.
Если машина с функцией сушилки, то да, она измеряет уровень влажности, чтобы определить, сколько энергии нужно на высушивание белья. Но в плане стирки современные стиральные машины еще не так умны, чтобы определять — вот тут всего пара вещей, значит, мне надо меньше энергии.
А если мы говорим о более старых моделях стиральных машин, то они еще “глупее”. Они просто работают по встроенному режиму. Современные машины в любом случае уже произведены более экономичными.
Совет 4: Нагревайте в электрическом чайнике только такое количество воды, какое вам в данный момент нужно.
– В отношении чайника, так же, как и стиральной машины, важно следить, чтобы нагревательные элементы были чистыми. Если на них образовалась накипь, то электроприбору приходится использовать больше энергии, чтобы нагреться до нужной температуры.
Если же говорить о том, нагревать ли полный чайник или нет, то такая маленькая экономия и вовсе не экономия. Смысла в этом нет.
Совет 5: Вынимайте из розетки все электрокабели — зарядки от телефона и компьютера, когда вы их не используете.
– Не надо их все время вынимать. Во-первых, вы просто выломаете розетки из стены. Сегодня их не встраивают так, что они железно сидят внутри. Во-вторых, если прибор выключен, то он не потребляет энергию.
Единственное, целесообразно выключать все из розетки, когда в здании некорректная проводка, нет качественного заземления. Тогда в грозу действительно может подскочить импульс и повредить электроприбор. Чтобы защитить от скачка, например, свой дорогой телевизор, можно установить в розетку сетевой фильтр (варистор), если он уже не встроен в телевизор. Также есть удлинители, в которых сетевой фильтр тоже встроен.
Но вынимать штепсель с целью экономии — это глупость.
Совет 6: Поставьте холодильник дальше от источника тепла и не убирайте внутрь горячую пищу.
– Вот на холодильнике действительно можно сэкономить. Если вы держите его подальше от нагревательных элементов, если холодильник стоит в более прохладном месте, например, около воздухопровода или около окна, откуда идет свежий воздух, вы действительно сэкономите. Если же холодильник стоит около радиатора, то вы тратите энергию зря. Не так много, но тратите. Чем выше температура в помещении, тем больше холодильник затрачивает энергии на свою работу.
И горячие блюда ставить в холодильник не стоит. Это его просто портит. Пока блюдо остывает внутри, создается много конденсата. Это плохо, конденсат создает слишком большую влажность внутри холодильника. Возможно, он не тратит намного больше энергии, но создаются неблагоприятные условия. Я сталкивалась с такими хозяйками, которые регулярно убирают в холодильник горячие продукты, чтобы те быстрее остывали. Идея сама по себе неплохая. Но почему-то холодильник приходится менять каждые три года.
– Какие из электроприборов больше всего тратят электричества?
– Электрические обогреватели и все приборы, у которых есть нагревательные элементы. Например, электрическая духовка тратит даже больше энергии, чем стиральная машина.
Об электрической плите нельзя наверняка сказать, что она много тратит. Зависит от того, какая она. Если индукционная, то из всех она самая экономичная.
Кухонная вытяжка также не расходует электричества, в ней очень маленькие моторы. Но ее затраты напрямую зависят от того, как часто очищаются фильтры.
Электрический чайник работает всего пару минут, и часто ли вы используете его за день? Ну, десять минут в день. Есть ли смысл это высчитывать?
На самом деле, если мы хотим сэкономить на энергии, надо содержать все приборы в чистоте, не позволять нарастать всевозможной накипи, жиру и другой грязи. Если мы этого не делаем, то они, естественно, тратят больше энергии и быстрее выходят из строя. Если мы не чистим фильтры в стиральной машине, то портится насос. А насос электрический, что означает, что ему придется больше потрудиться, чтобы накачать воды. В конце концов испортится мотор. И тогда все, что вам удалось, может быть, за год сэкономить на электричестве, вы вложите в новую стиральную машину, которая будет стоить значительно больше.
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Главный совет, который дает Ингрид Кнуут, следить за чистотой и исправностью электроприборов, так как из-за наличия неполадок приборы и начинают тратить больше электричества. Также есть смысл заменить электроприборы и лампы старого образца на современные экономичные варианты.
Кроме этого, специалист советует прибегать к простым способам экономии: держать открытыми и чистыми окна, чтобы впускать больше дневного света, использовать светлые тона обоев, ведь темные тона поглощают естественный свет, а значит, придется чаще использовать искусственное освещение.
“Если мы хотим сэкономить на электричестве, мы должны обращать внимание не только на использование электроприборов, но и на свои ежедневные действия по домашнему хозяйству”, — считает Ингрид Кнуут.