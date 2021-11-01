Как почистить стиральную машину: пошаговая инструкция
Как продлить жизнь стиральной машине и уберечь ее от застарелых загрязнений, несвежего запаха, плесени и других неприятных последствий — рассказываем в нашей статье.
Зачем чистить стиральную машину
После использования внутри машины могут скапливаться грязь, нитки, волосы, шерсть — все то, что было на одежде, которую положили в барабан. При неправильном использовании моющего средства, со временем внутри также оседают остатки мыла, минеральные вещества, излишки пены. Они образуют тонкую пленку и засоряют механизмы. Из-за этого снижается эффективность стирки и образуется неприятный запах, который может пропитать одежду. В стиральных машинах обычно влажно и тепло — это идеальная среда для роста и распространения бактерий и черной плесени, на нагревательных элементах образуется накипь. Другими источниками загрязнений могут стать соли и ржавчина, которые содержатся в воде, земля или песок в заливном шланге, мелкие вещи, которые попали в фильтр сливного насоса.
Коварство таких загрязнений в том, что до появления каких-либо неполадок, они никак не дают о себе знать. Снаружи машину можно просто протереть тряпкой, а внутренние засоры скрыты от глаз. Поэтому, чтобы принять превентивные меры, избежать последующих проблем и увеличить срок годности бытового прибора, лучше всего чистить его раз в четыре месяца. Если он эксплуатируется часто, то раз в месяц. Также не стоит пренебрегать этой процедурой, если есть домашние животные и на одежде много шерсти.
Как почистить стиральную машину от накипи
Трубчатый электронагреватель (ТЭН) внутри машины прогревает воду до нужной температуры. После стирки на нем остается налет в виде отложения солей. Если его не убирать, это может привести к серьезной поломке ТЭН и сократить срок годности машинки. Это одна из самых частых проблем, которую можно предотвратить регулярными чистками. Провести эту процедуру можно самостоятельно в домашних условиях.
Понадобятся:
- лимонная кислота;
- уксусная кислота;
- пищевая сода;
- хлорка;
- специальные магазинные средства от накипи.
Органические и неорганические кислоты — лимонная и уксусная, эффективно растворяют солевые и минеральные налеты и достаточно легки в применении. Как удалить накипь с их помощью?
- очистите от налета и промойте лоток для стирального порошка;
- возьмите 3 чайные ложки соды и 150 грамм лимонной кислоты;
- тщательно перемешайте между собой;
- насыпьте в лоток;
- включите пустую машину и настройте на программу с самой высокой температурой;
- после окончания стирки запустите режим дополнительного полоскания, чтобы окончательно смыть остатки соды и кислоты;
- оставьте люк открытым до полного высыхания барабана.
Для дальнейшего предотвращения образования накипи можно установить фильтр, который смягчает воду. А также вместе со стиральным порошком использовать специальные магазинные средства, которые защищают ТЭН от налета.
Как почистить стиральную машину от плесени
Наличие плесени в машине не всегда очевидно, поскольку в большинстве случаев она появляется в укромных местах. В первую очередь, обратите внимание на резиновый ободок в баке — именно в этих складках плесень образовывается чаще всего. Также, если долго не мыть лоток для порошка и пользоваться агрессивными химическими средствами, то ее можно найти и на его поверхностях. Образованию плесени способствуют частые стирки на низких и средних температурах, которые не убивают грибок и создают ему благоприятные условия для размножения.
О наличии плесени говорит и характерный спертый запах. Иногда за нее принимают обычную грязь: они отличаются друг от друга тем, что плесень располагается хаотично, а грязь забивается в углублениях.
Чтобы избавиться от плесени, понадобятся:
- губка;
- зубная щетка;
- сода;
- раствор медного купороса;
- резиновые перчатки.
При чистке резиновых деталей не стоит использовать кислоту или хлорку: из-за них резина может задубеть и ее придется менять.
- возьмите емкость, в которой будете готовить раствор;
- засыпьте 50 грамм порошка медного купороса;
- растворите в 5 литрах воды;
- наденьте резиновые перчатки, потому что медный купорос — ядовитое вещество и не должен попадать на открытые участки тела;
- возьмите зубную щетку или губку и обработайте пораженные плесенью поверхности;
- остатки залейте в барабан и включите на программу с высокой температурой;
- после того, как машина закончит стирку, включите режим дополнительного полоскания, чтобы окончательно смыть следы раствора;
- оставьте люк открытым до полного высыхания барабана.
Как почистить стиральную машину от грязи
Лучше всего проводить эту профилактическую процедуру хотя бы раз в несколько месяцев, чтобы избежать серьезных загрязнений.
Для этого вам понадобятся:
- уксус;
- пищевая сода;
- распылитель;
- ткань из микрофибры;
- зубная щетка;
- перчатки;
- трос с ершиком;
- фонарик.
Необходимо будет провести комплексную чистку прибора и внутри, и снаружи.
- наденьте перчатки;
- возьмите белый уксус, налейте его в распылитель и обрызгайте всю внутреннюю часть барабана;
- затем протрите ее салфеткой из микрофибры. Белый уксус — одно из лучших чистящих средств, которое легко удаляет остатки мыльной пены и порошка, наростов, пятен от жесткой воды, жир и другие загрязнения;
- обработайте резиновую манжету раствором уксуса. При наличии застарелых загрязнений, потрите ее зубной щеткой, смоченной в растворе;
- побрызгайте уксусом на салфетку из микрофибры и протрите панель управления;
- часто причина неприятного запаха кроется в сливном шланге, который тоже необходимо чистить. Положите под него тряпку или емкость и отключите прибор от электричества, а также перекройте воду. После того, как сливной шланг снят, осмотрите его с помощью фонарика. Затем возьмите тонкий трос с мягким ершиком на конце и, прокручивая, двигайтесь внутрь. После этой процедуры промойте его водой;
- чтобы избавиться от мелких предметов, которые остаются в машине после стирки, необходимо промыть фильтр. Обычно он находится спереди, на нижней панели, скрытый крышкой или заглушкой. Перед тем, как его открыть, постелите на пол тряпку, потому что возможно вытекание остатков воды. Затем отвинтите крышку, уберите из фильтра всю грязь и мусор. Сам фильтр промойте вместе с моющим средством под проточной водой. После этого, его можно вернуть на место и закрыть крышкой;
- не стоит забывать и про лоток для порошка и кондиционера. Извлеките его из стиральной машины, и вымойте под водой с любым чистящим средством, тщательно освобождая от застарелых налетов. Если они не оттираются с первого раза, контейнер можно замочить и оставить на несколько часов. Также в неудобных для ручной чистки местах, можно воспользоваться зубной щеткой;
- завершить чистку машины стоит дезинфицирующей стиркой. Добавьте в лоток для порошка 4 столовые ложки лимонной кислоты и запустите программу на высоких температурах. Когда она закончится, повторите процедуру без добавления химических веществ, чтобы смыть их остатки;
- после этого оставьте люк открытым до полного высыхания.
Как почистить стиральную машину от запаха
Причин появления неприятного запаха из машины может быть много. Одна из самых распространенных ошибок — хранение в ней грязного белья. В баке оно не проветривается, грязь накапливается, а благодаря тому, что внутри тепло и сыро, бактерии размножаются и усиливают запах.
Также плохо влияет на эту ситуацию экономичный режим стирки, который не уничтожает микроорганизмы.
Слишком большое количество моющих средств, как и перегруз машины одеждой при стирке тоже вредят, поскольку химия скапливается на разных деталях и начинает пахнуть, а одежда не простирывается до конца. Лучше запустить дополнительную стирку и внимательно изучать инструкции для порошков на упаковках. Избыток мыльного осадка способствует размножению плесени и грибка, которые влияют на запах.
Не меньшую роль играют известковый налет, засорившийся фильтр и сливной шланг.
Но если проблема не в самой канализации, которую можно решить только с профессионалом, остальные причины можно устранить самостоятельно.
Лучше всего с запахом помогут справиться регулярные сервисные стирки с растворами из уксуса, лимонной кислоты, соды или специальных средств. Также необходимо после стирок всегда открывать люк и держать барабан и детали сухими, раз в несколько месяцев проводить комплексную очистку машины и стирки на высоких температурах.