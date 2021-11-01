Как почистить стиральную машину: пошаговая инструкция

Как продлить жизнь стиральной машине и уберечь ее от застарелых загрязнений, несвежего запаха, плесени и других неприятных последствий — рассказываем в нашей статье.

Зачем чистить стиральную машину



После использования внутри машины могут скапливаться грязь, нитки, волосы, шерсть — все то, что было на одежде, которую положили в барабан. При неправильном использовании моющего средства, со временем внутри также оседают остатки мыла, минеральные вещества, излишки пены. Они образуют тонкую пленку и засоряют механизмы. Из-за этого снижается эффективность стирки и образуется неприятный запах, который может пропитать одежду. В стиральных машинах обычно влажно и тепло — это идеальная среда для роста и распространения бактерий и черной плесени, на нагревательных элементах образуется накипь. Другими источниками загрязнений могут стать соли и ржавчина, которые содержатся в воде, земля или песок в заливном шланге, мелкие вещи, которые попали в фильтр сливного насоса.

Коварство таких загрязнений в том, что до появления каких-либо неполадок, они никак не дают о себе знать. Снаружи машину можно просто протереть тряпкой, а внутренние засоры скрыты от глаз. Поэтому, чтобы принять превентивные меры, избежать последующих проблем и увеличить срок годности бытового прибора, лучше всего чистить его раз в четыре месяца. Если он эксплуатируется часто, то раз в месяц. Также не стоит пренебрегать этой процедурой, если есть домашние животные и на одежде много шерсти.

Как почистить стиральную машину от накипи



Трубчатый электронагреватель (ТЭН) внутри машины прогревает воду до нужной температуры. После стирки на нем остается налет в виде отложения солей. Если его не убирать, это может привести к серьезной поломке ТЭН и сократить срок годности машинки. Это одна из самых частых проблем, которую можно предотвратить регулярными чистками. Провести эту процедуру можно самостоятельно в домашних условиях.

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