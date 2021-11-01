Рост цен на недвижимость и неопределенность девелоперов — улучшится ли ситуация в новом году?

Хабал отмечает, что в следующем году ситуация вряд ли улучшится — в этом году будет завершено около 2500 квартир, в то время как в лучшие годы их количество достигало 3000, и застройщики чувствуют себя неуверенно, поскольку цены на строительство постоянно растут и не ясно, как воспримет это потребитель.