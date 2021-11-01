01.11.2021, 10:15
Рост цен на недвижимость и неопределенность девелоперов — улучшится ли ситуация в новом году?
Foto: Martin Pedaja
В настоящее время рынок недвижимости местами даже более активен, чем на пике 2019 года, считает аналитик агентства недвижимости Uus Maa Игорь Хабал — по его словам, предложение примерно на четверть ниже, однако рынок работает оживленно: “На один объект находится несколько заинтересованных людей”, пишет dv.ee.
Хабал отмечает, что в следующем году ситуация вряд ли улучшится — в этом году будет завершено около 2500 квартир, в то время как в лучшие годы их количество достигало 3000, и застройщики чувствуют себя неуверенно, поскольку цены на строительство постоянно растут и не ясно, как воспримет это потребитель.