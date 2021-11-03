Недвижимость
03.11.2021, 08:01

Женщина превратила жизнь жителей дома в Нымме в ад. Длившееся годами противостояние довело до стычки и Госсуда

 (3)
Тармо Вахтер
Shutterstock
Судебное решение, ставшее прецедентом — мужчина из Нымме разобрался с соседкой, которая годами терроризировала его семью. Противостояние дошло до Государственного суда, пишет Eesti Ekspress.

Тимо и Эрика переехали под кроны ныммеских сосен в 2008 году. Новое жилье казалось идеальным. В доме, построенном во время первой Эстонской Республики, расположены квартиры площадью 100 квадратных метров и больше с высокими потолками. Здание находится в совместной собственности.

Вскоре они поняли, что отношения между жильцами дома были настолько натянутыми, что нескольким семьям даже пришлось переехать.

Лето 2012 года. Ребёнок Эрики играет в песочнице, Эрика сидит рядом с ним на покрывале. Цитата из полицейского протокола: ”В какой-то момент на улицу вышла Май с тарелкой, полной блинов с черничным вареньем, и бросила ее в Эрику. Руки Эрики распухли и разболелись. Она позвонила в полицию".

По словам Эрики, которая с ног до головы была в черничном варенье...

Оставить комментарий Читать комментарии (3)