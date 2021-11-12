12.11.2021, 18:10
ФОТО | "Я неоднократно заявляла: “В деревню никогда не вернусь!” Смотрите, что молодая семья сделала со старым бабушкиным домом в Тыстамаа
+ советы по планировке кухни
Foto: Kätlin Kask
В один прекрасный день идея пробежаться босиком по траве за клубникой, как в детстве, показалась мне более привлекательной, чем бег вверх и вниз по лестнице столичной многоэтажки. Эта идея положила начало
своему дому, своей кухне, пишет журнал “Мой дом”.
своему дому, своей кухне, пишет журнал “Мой дом”.