Мой Дом
12.11.2021, 18:10

ФОТО | "Я неоднократно заявляла: “В деревню никогда не вернусь!” Смотрите, что молодая семья сделала со старым бабушкиным домом в Тыстамаа

 
+ советы по планировке кухни
Мерлин Мийдо
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Мерлин Мийдо, Кятлин Каск
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До переезда в свой дом я не была увлеченным кулинаром, но можно сказать, что красивая кухня мотивирует меня готовить.
До переезда в свой дом я не была увлеченным кулинаром, но можно сказать, что красивая кухня мотивирует меня готовить.
Foto: Kätlin Kask
В один прекрасный день идея пробежаться босиком по траве за клубникой, как в детстве, показалась мне более привлекательной, чем бег вверх и вниз по лестнице столичной многоэтажки. Эта идея положила начало
своему дому, своей кухне, пишет журнал “Мой дом”.