5 простых способов, которые помогут преобразить старую кухню без крупных вложений

1. Наведите чистоту



Любое помещение будет выглядеть старым и неряшливым, если в нем своевременно не убираться. Иногда достаточно хорошенько отмыть все стены, фасады и столешницы от пыли и жира, протереть плиту и технику, а также хорошенько начистить раковину. И старая кухня вновь станет как новая. Тут уж выбирайте сами: потратить свои силы и время на уборку или нанять профессионалов.



2. Спрячьте все лишнее



А вы знали, что многочисленные баночки на столешнице, открытые полки с всевозможным декором и магнитики на холодильнике не добавляют уюта, а создают визуальный беспорядок? Все хранение лучше по возможности спрятать в закрытые шкафы. Только представьте, как преобразится ваша кухня. И вам станет гораздо удобнее готовить, когда столешница свободна и ничто не мешается под рукой.



3. Замените фурнитуру



Обычные старомодные ручки, да если еще и потертые, сразу выдадут старый кухонный гарнитур. Попробуйте их заменить на новые. Красивые ручки придадут мебели свежий и современный вид.



4. Обновите фасады



Кухонные фасады задают тон и настроение всему помещению. Если они не соответствуют вашим представлениям о стильной и красивой кухне, то пора их менять. Попробуйте самостоятельно перекрасить дверцы, купите новые фасады или закажите в столярной мастерской по вашим размерам. Такое преображение сравнимо с заменой кухонного гарнитура, но в разы дешевле.



5. Используйте текстиль правильно



Первым делом уберите со стола клеенку. Она выглядит крайне непрезентабельно, хотя и практична в быту. Если стол красивый, то вместо нее используйте специальные подставки для сервировки. Но если стол просто не вписывается в ваше представление о красоте и стиле, а поменять его нет возможности, то есть два варианта. Можно заказать новую столешницу или постелить красивую скатерть. Материал скатерти можно выбрать со специальной водоотталкивающей пропиткой, что облегчит уход и продлит срок службы ткани.

